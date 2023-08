Soledad Aquino, la ex de Marcelo Tinelli, se sinceró sobre su estado de salud

Hace no mucho tiempo, Soledad Aquino pasó un durísimo momento de salud, con internación incluida. Por suerte, logró salir adelante y hoy se sinceró acerca de su estado actual, al reconocer que se siente en plenitud.



“Hoy estoy muy bien. Decir que estoy 10 puntos es poco. Estoy al 100. Me siento muy bien. Y anímicamente también, que es lo más importante, por los hijos”, expresó la ex mujer de Marcelo Tinelli.

Soledad Aquino habló de su estado de salud.



Sucede que el caso de la madre de Candelaria y Micaela Tinelli se puso sobre la mesa nuevamente luego de lo que fue la polémica sobre la salud de Wanda Nara y la forma de comunicar la noticia por parte de Jorge Lanata.



Sin embargo, Soledad Aquino reconoció que sintió que su caso se trató con mucho respeto en los medios de comunicación y volvió a hacer hincapié en la importancia que tuvieron sus hijas en su recuperación.



“Uno ve triunfar a los hijos, los ve contentos, los ve bien y eso sana al alma. La principal causa para ponerme bien era pensar que tengo que ponerme bien para seguir viendo el crecimiento de mis hijas”, confesó.

Soledad Aquino, Candelaria y Coti Sorokin.



Puntualmente, hace unas semanas se había referido a Candelaria, quien luego de varios meses de conflicto, se reconcilió con el músico Coti Sorokin. “Los veo muy felices y eso me pone bien. Quiero ser abuela de una vez por todas”, sostuvo Soledad Aquino.



“No la aconsejé al respecto porque tiene que buscar su felicidad. Mis hijas están muy grandes. Quién no se golpeó alguna vez en la vida”, agregó la ex mujer de Marcelo Tinelli y madre de sus dos hijas mayores.