Lali Espósito le respondió a Javier Milei tras su ataque en las redes sociales

En los últimos días, Lali Espósito volvió a ser el centro de las críticas por parte de los partidarios libertarios de Javier Milei luego que el actual presidente criticara al gobernador de La Rioja por haberle ofrecido $37.444.000 a la cantante para formar parte de la Fiesta Nacional de La Chaya.

"Si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro", expresó Milei en su cuenta de X. Como era de esperarse, las repercusiones no tardaron en llegar.

Fue la propia Espósito quien expresó en sus redes sociales: "Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news", junto a una foto donde se la puede ver sentada en un escritorio haciendo el gesto de "fuck you" con sus dos manos.

Por otra parte, los medios de comunicación también opinaron al respecto. Fue Ángel de Brito quien salió a respaldar a la artista. "No quiero un Presidente señalando ciudadanos. Ya lo vivimos con los mandatarios nefastos anteriores. Pensar distinto y expresarlo es la base de la Democracia", expresó.

En este contexto, Lali participó este lunes del programa de streaming "Paraíso Fiscal" (Olga) en Punta del Este. Allí contó detalles de cómo se tomó las críticas recibidas: "Es como una pulsión de vida que tengo. No permito que esa bala me toque. Otras balas sí me tocan, esa no", disparó.

Luego, aclaró al ser consultada sobre qué cuestiones le afectaba: "La bala por la bala no, o sea, decir cualquier cosa, la utilización de alguien para otro objetivo. Eso no. Intento, cuesta pero intento no entrar porque no tiene que ver con quién soy de verdad, sino con lo que el otro quiere ver y quiere que seas".