La terrible acusación contra Brian Sarmiento en el Bailando: "Tiene privilegios porque..."

Brian Sarmiento se vio envuelto en polémicas dentro del Bailando 2023 (América) en un aspecto referido a uno de los ritmos que le tocó bailar junto a su compañera Soledad Bayona.

El detalle fue revelado por Guido Záffora en el programa Intrusos. Y al parecer el resto de los concursantes acusó a Brian Sarmiento de tener ciertos privilegios que contemplaba la producción en el programa de Marcelo Tinelli.

Brian Sarmiento en el certamen

Cuando al ex futbolista le tocó bailar Ballroom, su coreografía duró 20 segundos menos que la del resto de los participantes.

El periodista de Intrusos comentó en el programa de chimentos que "Lo mínimo que puede durar es 1:30 y lo máximo son 2 minutos". Sin embargo, su coreografía tuvo una duración de 1 minuto 20 segundos.

En su defensa, Sarmiento expuso: "Son los temas que están poniendo, yo bailo lo que me pongan. Nosotros lo mandamos y producción lo acepta". Y aseguró: "Vos me pones 2 minutos de coreografía y yo te hago 200 pasos".

Además, aprovechó para tirarle un palito al resto de las parejas: ""Yo desde el primer segundo que arranca el tema, estoy bailando. No hago ninguna pose ni hago ningún ocho caminando. Hay coreos que no tienen uno o dos ochos. Soy de los pocos que desde que arranca hasta que termina el tema, se baila".

El ex futbolista con dotes de bailarín

Al respecto, Marcelo Tinelli se mostró nuevamente enfurecido con las jefas de coach del Bailando 2023, luego de que los participantes acusen "privilegios" en la pista por distintas decisiones que habían tomado.

"Yo todavía no entiendo lo de las jefas de coach sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de la pista", concluyó el conductor hincha de San Lorenzo. "Yo no creo que pase por favoritismos sino que hay algo que saben las jefas de coach que no lo han explicado bien a nadie, ni a nosotros tampoco", agregó.