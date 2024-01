La increíble confesión de Jonatan Viale sobre su relación con su madre: "Me cuesta abrazarla y decirle..."

Jonatan Viale tras la muerte de su papá, el histórico conductor televisivo Mauro Viale, mostró su costado más sensible y habló del vínculo que mantiene con Leonor, su madre.

Hace algunos días, Jonatan Viale fue visto con Viviana Canosa en Punta del Este y se despertaron rumores de affaire entre los periodistas, que el mismo conductor luego se encargó de desmentir.

Jonatan Viale y su lado más sensible.

El conductor fue invitado a Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri donde habló de todo. Durante la charla reconoció lo mucho que le cuesta expresar sus sentimientos más hondos y reveló el motivo. "Yo les hablo a los de mi edad, a los de 30 y pico, a los de 40 y pico, que los tienen... Abrácenlos a los padres. Yo, con mi mamá, todavía soy medio adolescente. El otro día fue el cumple y le dije "feliz cumple", compartió Jonatan.

Y mi mujer me dice "pero Jony, dale un abrazo". Y como un adolescente no me sale decirle te amo", reconoció Viale. Frente a eso, Carmen Barbieri, conductora del programa, le consultó el motivo por el que no podía hacerlo y el periodista respondió con "honestidad brutal".

"Y...qué se yo, porque soy un pelotudo. Andá a decirle 'te amo', abrazala, ojalá esté mirando... Ella es lo más grande que hay, lo más hermoso. La mujer más inteligente que conozco, bueno con mi mujer porque sino se me pudre todo", dijo el nuevo conductor de TN.

A corazón abierto, afirmó "me cuesta abrazarla, en la relación con mi mamá actúo como si tuviera 15 años. Lo tengo que hablar con mi analista. Yo ya tengo 38 años, debería poder decirle "mamá, te amo"", confió el hijo de Mauro Viale.

Padre e hijo, a poco más de dos años de la muerte de Mauro.

Además, agregó "Hay que soltar un poquito, ya me di cuenta hace rato. A papá se lo dije pero no de la manera en que yo sueño decírselo ahora que no lo tengo. Se lo diría mucho más fuerte. Se lo decía mucho por WhatsApp porque, por ahí, es más fácil. Cara a cara es difícil".

En otra sintonía, sobre la reunión que mantuvo con su colega Viviana Canosa explicó: “A Canosa la amo. Estaba mi mujer en ese almuerzo. Fuimos a comer, yo estaba en Punta del Este, había ido por una reunión de laburo. Y le escribí ‘che, ¿estás en Punta? Vamos a comer’. Somos amigos, es lo más Vivi. Es una mina brillante, es hermosa. Pero nada, fuimos a comer. Estaba mi mujer acá, así que no había mucha posibilidad”, aclaró sobre el almuerzo secreto que compartieron.