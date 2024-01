Wanda Nara confesó que "lo dio todo" la primera noche de pasión con Icardi para enamorarlo: “Me dolía todo y…”

Le fascina exhibir su privacidad, cada uno de sus movimientos cotidianos por más minúsculos y rutinarios que luzcan. Wanda Nara se destaca por esa característica y ahora acaba de desempolvar un vivencia muy íntima, dado que narró con lujo de detalles la primera vez que estuvo con Mauro Icardi en una cama.

En el contexto de una extensa entrevista con Zaira Nara para su ciclo de streaming Rumis, la mediática abordó diferentes temáticas y entre ellas retrocedió miles de años para describir esa velada en la que se entrelazó con el futbolista en la pasión.

En pos de graficar el panorama, Wanda recordó que le pidió alojarse en su departamento tras separarse de Maxi López, por eso especificó el ritmo que traía Mauro en ese momento de soltería extrema. “Antes de eso, por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí, fue destrucción total”, soltó.

Respecto a aquella noche, Nara narró con todo tipo de pormenores cómo arrancó la danza del coqueteo: “Mi amiga me hizo la segunda, se fue a dormir. Nos fuimos al sillón. Me hablaba y me ponía la cara muy cerca. Él dice que yo le di un beso, no me acuerdo”.

Así admitió: “Y bueno, después pasamos toda la noche juntos. Al otro día, muy cursi, me fui al Disney Store y le compré un oso de peluche que lo llené con mi perfume. Más tóxica aún: le dejé escrita una carta con la canción Colgando en tus manos, de Carlos Baute”.

Decidida a conquistar a toda costa a Mauro, Wanda confesó que ejecutó una performance esforzada entre sábanas. “Al otro día me acuerdo, de los dolores que tenía en el cuerpo porque no estaba acostumbrada a darlo todo, tomé Ibuprofeno cada cuatro horas”, manifestó.

Y valoró su actuación como la clave para atrapar para siempre la atención de Mauro, para que se convirtiera esa pasión en la piedra basal de todo lo que sucedió luego: “Yo creo que, si esa noche no hubiera funcionado todo, no hubiera pasado todo lo que pasó con nosotros”.