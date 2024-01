Por qué acusaron a Wanda Nara y Mauro Icardi de "malltrato animal" en sus vacaciones en Dubai

Luego de un año súper intenso, Wanda Nara y Mauro Icardi armaron las valijas y se tomaron unos días de vacaciones con sus hijos. La pareja eligió uno de sus destinos favoritos, Dubai, con la idea de disfrutar con los niños, relajar y recargar energías para 2024.

Sin embargo, Wanda Nara y Mauro Icardi una vez más dieron de qué hablar a sus seguidores, todo a raíz de un posteo que el futbolista publicó con ingenuidad en su cuenta de Instagram, sin anticipar la ola de críticas que recibirían.

Mauro y Wanda fueron repudiados por nadar con delfines en Dubai. Instagram Mauro Icardi.

¿Qué mostró el jugador del Galatasaray? Una secuencia de fotos de una actividad que con Wanda compartieron con sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella: nado con delfines amaestrados en cautiverio.

“¡Qué lindo!”, comentó la empresaria en la publicación de su marido. Pero varios de los usuarios tenían otra opinión: lo que Wan y Mau habían hecho con sus hijos era repudiable y un mal ejemplo que no hace más que perpetuar el maltrato animal en los destinos turísticos.

La familia se divirtió con los delfines y en las redes los criticaron. Instagram Mauro Icardi.

“Después se hacen los que aman a los animales y aportan a la explotación animal”; “¿En serio se tienen que divertir a costas de un delfín? Qué triste”; “Me da pena que esos animalitos no sean libres”; “No hay que ir a estos lugares, Dios”, fueron sólo algunos de los mensajes que le dejaron a Icardi.

Los hijos de Wanda Nara y Maxi Lópex, felices en sus vacaciones en Dubai. Instagram Wanda Nara.

El sorprendente mensaje feminista de Wanda Nara

En medio de sus vacaciones en Dubai, Wanda Nara sorprendió en sus historias con un mensaje feminista para sus seguidoras. La campeona del Bailando italiano subió un fragmento del video de Miley Cyrus, cantando su icónico y tan representativo tema 'Flowers'.

Esta canción se convirtió en un himno feminista que destaca que no hay necesidad de tener una persona a tu lado para ser feliz. Por eso no fue casual que Wanda Nara haya elegido un fragmento de la canción que decía: "Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas, decir cosas que no entiendes; puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano... Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes”.

Wanda con su trofeo tras ganar el Bailando italiano. Instagram Wanda Nara.

Antes de cerrar, la conductora de MasterChef sorprendió con un mensaje para las mujeres. “Quererse mucho y bien a una misma, es el mensaje para todas las mujeres. Ser empáticas entre nosotras, siempre, porque todo vuelve. Quien hace el bien, siempre vive más feliz y liviano”, sentenció.