Wanda Nara y Mauro Icardi están en Argentina: estos son los motivos de su inesperada visita

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a la Argentina después de recibir el año en familia en Dubai y hacer una escala en la Ciudad de México. Desde su cuenta de Instagram, la pareja dio señales de que habían llegado a su casa de Nordelta para empezar a disfrutar del verano en su ciudad natal.

“Una Bad bitch suelta por Buenos Aires”, escribió Wanda Nara en su publicación de Instagram. En las imágenes Mauro Icardi la abraza y la besa en la mejilla y la empresaria y modelo, sin una gota de maquillaje, se muestra al natural. La pareja felizmente enamorada comparte algunas de las costumbres argentinas para merendar toda la tarde.

Wanda Nara posteó a su arribo a la Argentina.

Además en una entrevista para LAM, Ángel de Brito le preguntó a la amiga y representada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, cuáles eran los verdaderos motivos de esta visita a la Argentina de la mediática y la abogada señaló: “Wanda vino por un tema laboral, pasó por Buenos Aires y tengo entendido que se va a Brasil para hacer su segundo videoclip”.

Wanda Nara y Mauro Icardi muy enamorados.

También recalcó que cada vez que Wanda Nara visita Buenos Aires también lo hace para hacer revisiones médicas. “Ella está muy bien, pero cada seis meses se hace controles médicos”. También le preguntó sobre alguno de los proyectos más cercanos y Ana Rosenfeld señaló que no puede decirlo porque tiene un pacto de confidencialidad.

Wanda Nara regresó al estudio de grabación.

“Wanda me llamó y me dijo Ana del contrato que firmamos y por el cual estoy trabajando no se puede decir nada”, dijo. Se trata de del octavo contrato que firma con Wanda Nara, sin embargo, adelantó que la empresaria regresará a la tele y “es muy bueno”.