Luis Ventura rompe en llanto en pleno programa en vivo

Luis Ventura tuvo una profunda conversación en el programa de televisión “A la tarde” de América TV, donde hizo un repaso de las situaciones más dolorosas que el tocó vivir desde su niñez. En plena entrevista, el reconocido conductor rompió en llanto y conmovió a todos al brindar detalles inéditos de su vida.

Ante la consulta del presentador Diego Esteves sobre su estado sentimental, Luis Ventura respondió sin dar muchos detalles. "Te digo, en el DNI dice: 'Estados civil:...'. No es que me gusta jugar al misterio, pero he sufrido mucho y la gente que me rodea también. Me han inventado historias malas, feas y violentas. Entonces, de mi intimidad no hablo más", sentenció.

Luis Ventura habló de su dura historia de vida. Foto: Instagram/ Luis Ventura

Sobre su dura infancia, el conductor recordó lo difícil que fueron esos años. "De qué manera y con qué poco uno puede ser feliz. Yo me crié en un departamento de dos ambientes con mi hermano. Los dos dormíamos en la misma cama de una plaza. En la misma habitación dormían nuestros papás", reveló.

Sin embargo, Luis Ventura aseguró que disfrutó de su familia, a pesar de que atravesaron muchos momentos difíciles. "Igual, éramos felices. Jugábamos a la bolita, a las cartas. Con eso éramos tan felices. Veo que hay gente con toda la guita del mundo y los veo infelices", expresó.

Por otra parte, el periodista de espectáculo hizo un mea culpa. "Muchas veces se me fueron los pies de la tierra. Me equivoqué muchísimas veces. Yo las hice todas, eh. Eso me llevó a una elevación de saber cuándo sí y cuando no", confesó.

Luis Ventura rompió en llanto al recordar a su padre. Foto: América TV

Luis Ventura quebró en llanto al recordar a su papá

Luis Ventura rompió en llanto al recordar a su padre, a quien le había comparado una silla de ruedas. "A él le daba vergüenza usarla", dijo el presentador y comenzó a llorar.

"Mi papá quería salir temprano de la casa porque no quería que lo vieran así. Esa silla de ruedas quedó dando vuelta. Una vez tuve un problema en una pierna, fui a buscar la silla y cuando la fui a buscar no estaba. Mi hermano se la había regalado a una mujer que tenía una mujer inválida. Yo lo tomé a mal porque esa era la de mi viejo", reveló.

Luis Ventura conmovió a todos con su historia de vida. Foto: Internet

Ante estas intimas declaraciones de Luis Ventura, se unió al programa por vía telefónica, Carlos, el hermano del presentador para aportar a las anécdotas que el excompañero de conducción de Jorge Rial estaba contando sobre su historia de vida y su padre.

"Llamé porque escuché lo que estaba contando Luis. Nuestros papás nos hicieron grandes y nos enseñaron a vivir la vida. Me acuerdo que sacábamos a pasear a nuestro papá a las 7 de la mañana para que no lo vea nadie.", remarcó el hermano de Luis Ventura confirmando lo que había contado.