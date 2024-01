El desgarrador testimonio de Jorge Lanata sobre su última internación: “Fue lo más cercano a morirme”

Jorge Lanata participó como invitado en el programa radial de Luis Majul desde los estudios de Punta del Este de El Observador FM 107.9. Durante la entrevista, el periodista se sinceró y abrió su corazón respecto al dramático momento que debió afrontar durante su última internación.

Cabe recordar que meses atrás Jorge Lanata sufrió una aguda neumonía por la cuál tuvo que ser hospitalizado en dos oportunidades. "Fueron tres períodos de perder la conciencia. Estuve en terapia intensiva, intubado, salir un día y volver a entrar. Fue muy feo, muy fuerte. No sé si pensé que eso podía ser morirme, pero era lo más parecido a morirme que había vivido", admitió el conductor.

"Fue un momento en el que tuve sueños muy vívidos, que parecían la realidad. Eso me impresionó. Por un lado me preocupó, y por otro estaba pensando que las cosas se podían terminar. Que podía no estar más", explicó el periodista respecto a cómo experimentó su delicado estado de salud, donde se le cruzó por la cabeza la idea de no sobrevivir.

Luego de superar este complejo escenario, Jorge Lanata reflexionó sobre el cambio que realizó y la nueva forma que se predispuso para disfrutar de su día a día. “Esto lo supe cuando dejé de tomar drogas y me di cuenta que no tenía que estar despierto todo el día. Estar despierto es una exigencia de los demás. Estar vivo es increíble, cualquier cosa que veo me parece brillante: el cielo, el mar”.

Por otra parte, el periodista reconoció que, en su amplia trayectoria, con su sinceridad logró ganarse un lugar importante en el medio. Su honestidad brutal lo posicionó de una manera diferente frente a sus colegas y al público. "Hace 12 años que estoy primero en la radio y primero en la televisión. Si por decir algo pierdo audiencia, lo lamento. Lo importante no es perder audiencia, es no perderme yo", aseguró el conductor.

Con el fin de brindar su opinión sobre la actualidad, Lanata lanzó: "Me parece que el país se puede cambiar, se puede cambiar en un tiempo razonable; pero que eso no es todo junto, ¿eso qué es? Capaz no lo vamos a ver nosotros. Milei puede ir cambiando cosas y puede ir mostrándonos que las cosas se pueden cambiar. Pero eso es gradual en el mejor sentido de la palabra gradual".

Continuando la charla en el entorno político, el comunicador reveló que la famosa grieta afectó su vida privada. "Siento que si tengo que hacer la lista de amigos que perdí durante el kirchnerismo. Miguel Rep era muy amigo mío, y se perdió. Es un tipo muy talentoso, al cual le falta reconocimiento. A Fito Páez también, y a veces pensás que, si se perdió por esto, quizás no valía la pena. Borges decía ‘por algo tan pequeño como las opiniones’. Y tenía razón, hay cosas mucho más importantes que las opiniones", concluyó Jorge.