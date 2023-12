Cómo festejaron Jorge Lanata y Elba Marcovecchio la Navidad

Jorge Lanata y la abogada Elba Marcovecchio tienen motivos de sobra para celebrar el cierre de un año muy movido. Luego de varias complicaciones de salud del periodista en medio de la intensidad del 2023 electoral, la pareja aprovechó las Fiestas para bajar revoluciones, viajar a Uruguay y celebrar la Navidad con los suyos.

Así, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio abrieron su casa de José Ignacio y la pusieron a punto para festejar una Nochebuena rodeados de sus seres más cercanos: sus hijos y la madre y el hermano de la abogada.

Elba y Jorge Lanata con los hijos de la abogada, Valentino y Allegra. Instagram Elba Marcovecchio.

Marcovecchio mostró en sus redes una selección de fotos de la noche más especial del año donde se ve al grupo familiar muy unido y feliz de celebrar juntos en las exclusivas playas del país vecino, donde el periodista y la letrada son propietarios de una hermosa casa cerca del mar.

“Navidad en familia, nos faltó Lo (Lola, la hija de Lanata) en la foto y muchos que amamos estuvieron presentes en sus corazones, familia y amigos. ¿Qué sería la vida sin ellos? Gracias Dios por haberme dado esta familia y mis amigos que amo profundamente, ¡una gran familia!”, expresó Elba en su cuenta de Instagram.

Elba Marcovecchio posó con sus hijos en su casa de José Ignacio. Instagram.

Luego, Marcovecchio contó a Teleshow detalles de la logística navideña, con aéreos incluidos: “La pasamos en José Ignacio en casa, con mi mamá, mi hermano Sergio, Lola (la hija menor de Jorge), Valentino y Allegra. Y trajimos el papá Noel de Buenos Aires”.

Las complicaciones de salud de Jorge Lanata en 2023

Para Lanata, este festejo fue particularmente especial: se da a un mes de uno de sus últimos episodios de salud que lo tuvieron a maltraer durante todo 2023 y que, en esta oportunidad, le impidió viajar a Miami para la entrega de los premios Martín Fierro Latino por recomendación médica.

“Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, había contado el periodista a su equipo de su programa de Radio Mitre, una de las veces que quedó internado en la Fundación Favaloro, generando gran preocupación.