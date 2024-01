Graciela Alfano confesó que es lo que más le gusta de su nuevo novio

Graciela Alfano es una usuaria muy activa en la red social Instagram (@Iconoalfano). Allí, la exvedette comparte imágenes y videos de su vida cotidana, y, en estos últimos días, de sus vacaciones por Punta del Este, Uruguay. La actriz publicó algunos videos disfrutando de la ciudad uruguaya y en ellos se pudo ver a un hombre que la acompañaba en sus travesías.

Rápidamente, varios empezaron a rumorear de que se trataría del nuevo novio de Graciela Alfano. La periodista de espectáculos Marcia Frisciotti dijo a través de su cuenta de Instagram (@Gossipeame) que se trataría de Carlos Israel Bustin Sosa, un empresario de 63 años, dueño de Autolinder, representante exclusivo de Mercedes Benz en Uruguay.

La actriz disfruta de sus días en Uruguay. Créditos: Instagram Iconoalfano.

Este viernes, la actriz habló con Socios del Espectáculo sobre su nueva relación sentimental y reveló detalles exclusivos en el programa. "Estoy conociendo a alguien y estoy realmente muy bien, feliz, contenta, pasando por algo que no me esperaba", expresó sonriente Alfano al hablar de su vida amorosa.

La modelo contó que "no conocía desde antes" a su nueva pareja. "Nos trajo el destino", agregó Graciela.

Alfano estuvo en un móvil de "Socios del Espectáculo este viernes". Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Más adelante, el cronista le consultó a Graciela Alfano qué fue lo que la conquistó de Bustin, a lo que ella respondió: "Primero que es una buena persona, es un caballero, es muy old school y eso a mí me encanta. Toda esa cosa modernosa, histericonga que uno no la tiene, eso es fantástico".

Y luego aconsejo a todos los espectadores: "Es un buen tip para las parejas, no jugar jueguitos sino realmente ser como uno es, eso es lo mejor".