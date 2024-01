Fernando Burlando estalló en las redes por los dichos de Aníbal Lotocki sobre Silvina Luna

Aníbal Lotocki habló por primera vez desde la cárcel de Ezeiza en exclusiva con el periodista Matías Vázquez de “Socios del Espectáculo", después de que la Justicia determinara su procesamiento bajo la carátula de homicidio simple. Y es que el médico cirujano presentó una denuncia en la que asegura que fue engañado por el laboratorio que vendía el metacril que supuestamente estaba adulterado. Su intervención en el programa fue repudiada inmediatamente por Fernando Burlando desde su cuenta de Instagram.

Desde el programa, los conductores señalaron que se trata de una estrategia judicial de los abogados de Aníbal Lotocki para liberarlo y probar que habría sido engañado por el laboratorio. El cirujano se presentaría como una víctima y dejaría de ser victimario, pues alega que él no fue consciente de ese engaño.

Aníbal Lotocki hizo una denuncia que lo posiciona como víctima.

Tras permanecer 85 días preso, Aníbal Lotocki fue increpado y le preguntaron si enviaría un mensaje para los familiares de Silvina Luna y las demás víctimas. “Yo no las llamo víctimas, las llamo denunciantes, porque yo usaba productos permitidos, productos aprobados por Anmat, productos indicados por el fabricante para usarlo en lugares donde los he usado”.

También aseguró: “Cuando murió Silvina tenía muchos periodistas afuera de mi casa y todos creen que soy culpable de lo que le pasó a ella. Yo fui juzgado por las lesiones de Silvina Luna. El producto estaba aprobado y yo no me siento con responsabilidad”.

Fernando Burlando hace un fuerte reclamo.

Tras la entrevista de Aníbal Lotocki, Fernando Burlando abogado de Silvina Luna, hizo un fuerte descargo en las redes sociales y expresó lo indignante que fue escuchar a este hombre lavarse las manos, al decir que no era responsable de la muerte de sus clientes.

Desde su cuenta de Instagram, Fernando Burlando expresó que los dichos de Aníbal Lotocki “espantan, horrorizan. Son la comprobación, por si hiciera falta, de su desequilibrio emocional, moral y profesional. Nos está diciendo que sus víctimas no son víctimas, que son apenas denunciantes y que todo el dolor, el sufrimiento y la agonía que padecieron no han sido reales, no cuentan, no hacen la cuestión".

Fernando Burlando hizo un fuerte descargo en contra de Aníbal Lotocki.

Con una foto de Silvina Luna, Fernando Burlando también señaló haber creído que Aníbal Lotocki, durante su encarcelamiento, había reflexionado. “Compruebo con horror que no, ha sido al revés el encierro ha potenciado su perversidad, su soberbia, su desprecio por la vida y sentido de la impunidad. Ahora la culpa la tiene según su nueva fantasía el fabricante del veneno que suministró a sus víctimas”.