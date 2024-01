El tenso cruce de Zaira Nara con la ex esposa de Facundo Pieres

Luego de meses de mantener su relación con bajísimo perfil, Zaira Nara y Facundo Pieres se destaparon y se muestran súper enamorados en José Ignacio, donde la morocha se instaló para ser parte del streaming Rumis.

Felices como nunca, la hermana de Wanda y el polista disfrutan de la playa, se juntan con amigos y no se pierden ni un evento en el exclusivo balneario uruguayo. Sin embargo, en las últimas horas revelaron que no todas son sonrisas para la parejita, debido a una tercera persona: Agustina, la ex esposa de Facundo Pieres.

Previo a su noviazgo con Zaira Nara, el deportista había formado una familia con Agustina Wernicke, la mamá de sus dos hijos, Renata y Zenón. Sucede que entre una y otra relación hay fechas que no cierran, y aseguran que la herida de Wernicke por esta desprolijidad se reabrió en Punta del Este, en un evento de polo, al ver a los tortolitos juntos.

"Anoche pasó una situación de un triángulo amoroso entre Zaira, Facundo y la ex esposa de Facundo, con la cual tuvo dos hijos. Previamente, hubo un momento en Año Nuevo del 2023 donde se encuentran y Agustina (la ex de Pieres) encara a Zaira agriamente", indicó Tartu en A la tarde.

Zaira Nara y Facundo Pieres en las playas de José Ignacio.

“Se lo dejo de regalo con moño y todo”, dijo la mamá de los niños del polista a una amiga, según Gustavo Descalzi, cronista del programa de América que estaba en el lugar y escuchó la conversación. Un comentario ácido que da cuenta de su bronca y que da sustento, también, al enojo de Jakob Von Plessen, ex de Zaira, durante los primeros meses de separados.

El punto que no les cierra a los ex de Zaira y Facundo se relaciona con un viaje que hizo el deportista a Miami para encontrarse con la modelo. “En ese tiempo no se sabía bien si él estaba separado. No dijo absolutamente nada, pero el tiempo nos dio la razón", dijeron en el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

El polista Facundo Pieres y la hermana de Wanda ya no ocultan su amor.

"Ella lo encara y le dijo 'no me dan las cuentas, no me dan las fechas'. Las fechas duelen porque evidentemente Agustina no quería separarse de Facundo Pieres, porque obviamente habían formado una familia", comentó Tartu que habría dicho la mujer.

Zaira Nara explicó por qué tardó tanto en blanquear su relación

Recientemente Zaira Nara explicó en su streaming Rumis los motivos por los cuales se demoró tanto tiempo en hacer oficial su noviazgo con Pieres. “A mí me gusta separar mi trabajo de mi vida íntima y personal”, comentó.

“Para mí era todo un tema por mis hijos. La gente, para mí, estaba en segundo plano. El que se separó y tiene hijos me va a entender. Hay un tema con los hijos que, cuando ya tienen cierta edad, tenés que primero decírselo a ellos”, continuó Zaira Nara. Zaira Nara en un reciente evento en José Ignacio.

“Yo no estaba preparada para decírselo a mis hijos. ‘Mamá está en pareja’. O sea, mis hijos estaban, al igual que yo, haciendo un duelo que, para mí, llevaba un tiempo y para mis hijos llevaba otro. Es un tema delicado. Por eso me tomé todo el tiempo del mundo”, agregó la hermana de Wanda Nara.