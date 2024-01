Sola y sin maquillaje: Carmen Barbieri reveló por qué festejó el Fin de Año en soledad y sin arreglarse

En esta época del año, las personas deciden reunirse con el fin de festejar Navidad y año nuevo en familia o rodeados de su círculo más cercano. Sin embargo, hay quienes optan por ser la excepción a las reglas y transitar estos días festivos de una manera distinta, manteniéndose fieles a su sentir.

Este es el caso de Carmen Barbieri que prefirió recibir el 2024 en su casa sin compañía. Por elección propia, la conductora reveló el motivo por el cuál tomó esta rotunda decisión de pasar las fiestas lejos de su hijo, Fede Bal, de su familia y amigos.

Al inicio de Mañanísima, el programa que comanda, Carmen Barbieri se animó a sincerarse al aire y hablar sobre su intimidad. “¡Estamos en 2024! Que este año nos depare mucha salud, mucha alegría y tratemos de ser felices”, manifestó la capocómica en el comienzo del ciclo.

En este contexto, la artista le consultó a los panelistas sobre cómo habían recibido el 2024 y confesó que ella escogió estar sola en su casa. Lejos de sentirse angustiada por esta elección, la conductora desmitificó la idea de que transitar en soledad estas fechas es sinónimo de tristeza.

“Yo lo pasé sola. Decidí estar sola, pero no es triste”, aseguró Carmen Barbieri. Sorprendida por la declaración, la panelista Estefi Bernardi se mostró curiosa e indagó: “¿Por qué hacés eso?”.

“Sola y feliz. No me tuve que maquillar, no me tuve que arreglar. Me bañé nada más”, sostuvo la conductora respecto a su postura. De esta manera, dio a entender que su planificación para culminar el año estuvo relacionado con sentirse cómoda y relajada en su hogar, sin necesidad de acudir a vestimentas despampanantes y arreglos pomposos.

Por otra parte, cabe mencionar que Fede Bal se encuentra instalado en Carlos Paz protagonizando Kinky boots. Por esta razón, Carmen optó por no compartir su mesa y disfrutar en soledad. “Me sirvo una copita y pongo la tele”, aseguró. Amo la tele y veo desde temprano como terminaban el año en otras partes del mundo y cómo recibían 2024 en todos los horarios”, concluyó la artista.