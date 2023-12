Carmen Barbieri fulminó a Ángel de Brito y a las angelitas: "Arruinan todo"

A diez meses del “Lavarropas Gate”, la escandalosa separación de Fede Bal, en LAM sacaron al aire por primera vez a Sofía Aldrey, su ex novia engañada. Y a la mañana siguiente, Carmen Barbieri fulminó a todo el equipo con dureza.

Es que el panel de angelitas de Ángel de Brito cuestionó sin filtros el rol de Carmen en la ruptura de la pareja y a la conductora de Mañanísima eso no le gustó nada. Pero lo que terminó de indignar a Barbieri fue un comentario de Ángel de Brito, que la acusó de levantar puro material de LAM para hacer su programa.

Con ese punto arrancó Carmen al "atender" a LAM desde su ciclo matutino. “Nosotros no hacemos un programa a base de otro programa, pero sí contestamos y hacemos actualidad. Estaban hablando de la vida de mi hijo. Yo no soy protagonista de la historia”, empezó Carmen Barbieri, re caliente.

Y la mamá de Fede Bal siguió, durísima contra el equipo del programa de América: “Y me quedé mal porque no dije todo lo que tenía que hablar, porque para cada una tengo... Para cada santo tengo una estampita. Estoy hablando de las angelitas y de Ángel”.

En LAM entrevistaron a Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, y Carmen Barbieri estalló contra el equipo. Captura TV.

“No me gusta que hable de una persona que no conocen. No soy esa que habla”, avanzó la conductora de El Trece, antes de justificarse al decir que ella no había iniciado el enfrentamiento. “Yo no empecé esto. Otro programa habló con Sofía, con mi querida Sofía. Ella está en todo su derecho a hablar. Y yo tengo el derecho a tener la actualidad en la mesa”, señaló.

El furioso descargo de Carmen Barbieri contra las angelitas de LAM

A continuación, Carmen se dedicó a fulminar al panel integrado por figuras con quienes tiene enfrentamientos históricos, como Nazarena Vélez, Marixa Balli y Yanina Latorre. “Yo no estoy criticando a las angelitas. Las felicito. Hacen muy bien el trabajo. Se cagan en todo el mundo”, acusó.

Y cerró, enojadísima: “Arruinan todo lo que pueden arruinar. Lo que tocan lo desarman. Lo hacen genial. Yo no sé si lo podría hacer tan bien. Y Ángel, ni hablar, es el número uno hoy en eso. En espectáculo”.