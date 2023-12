La revelación de Sofía Aldrey sobre las amantes de Fede Bal

Cuando ya pasaron más de 10 meses del tremendo escándalo mediático que fue la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, la ex del actor rompió el silencio y reveló algo inesperado acerca de las amantes de su ex.



En diálogo con LAM, Sofía Aldrey fue consultada por la demanda que le hizo Estefi Berardi, una de las mujeres mencionadas, quien además negó tajantemente haber tenido un romance con el hijo de Carmen Barbieri.

Sofía Aldrey habló de las amantes de Fede Bal.



“Yo sé lo que es verdad y lo que es mentira. Puedo dormir tranquila porque yo nunca mentí. Yo sé lo que pasó”, sostuvo Sofía Aldrey en charla con el programa que conduce Ángel de Brito en América.



“Si yo tuviera que agarrármela con cada una de las minas de los chats o con las que… No me alcanzan las horas del día, de la semana, del mes. Nos quedamos hasta mañana hablando”, agregó la ex novia de Fede Bal.



“Ella (Berardi) fue la gota que rebalsó el vaso. Yo no tengo nada personal contra ella. No la conozco”, remarcó luego, dejando en claro que no hay ninguna cuestión personal con Estefi Berardi.

Sofía Aldrey y Fede Bal.



En ese momento, el cronista de LAM quiso seguir indagando sobre los nombres de las mujeres implicadas. “De todos los nombres que aparecieron, porque acabás de decir que es una lista, ¿contaste todos los que quisiste exponer?”, preguntó.



“Yo no quise exponer nunca. Además, esto ya pasó hace tanto. Y había tantos, pero chats, tantas cosas que leí horribles que no quiero pensar. No me quiero acordar. En su momento me llamaron un montón”, respondió Sofía Aldrey. “¿Albertario?”, repreguntó el periodista. “No, ella no”, dijo ella. “¿Conocidas?”, insistió el cronista. La respuesta de la ex de Fede Bal fue afirmativa.