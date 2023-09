Peleada noche de rating entre Got Talent y el Bailando

Agosto finalizó con dos estrenos que nadie se perdió: Got Talent por Telefe y el Bailando por América TV. Propuestas muy diferentes, pero que logran un buen rating en la televisión.

Mientras que Got Talent inició el lunes 21 de agosto por la pantalla chica, el Bailando comenzó este lunes. Este año el certamen de baile no ha tenido un gran número en la lista de rating, en comparación a otros años. No obstante, ha logrado ocupar un puesto en la misma.

El ciclo conducido históricamente por Marcelo Tinelli alcanzó los 14,7 puntos de rating.

Marcelo Tinelli volvió a la televisión. Créditos: captura de pantalla el Bailando.

Este martes, las dos propuestas se enfrentaron para ganarse a la audiencia, pero hubo uno de ellos que, claramente, logró imponerse en la noche. Got Talent, que viene haciendo desde su debut increíbles números, ganó en la batalla de rating. Alrededor de las 22 H., el concurso de talentos marcó 12,6 puntos; y Marcelo Tinelli consiguió 9,6 puntos.

Más tarde, a las 23 horas, ambos subieron sus números pero Got Talent no abandonó su primer puesto. En este horario, Telefe obtuvo 15,3 puntos de rating, en cambio, América TV llegó a los 11 puntos.

Got Talent nuevamente triunfador en el rating. Créditos: captura de pantalla Got Talent.

Cerca de las 23.30 H, Got Talent alcanzó 14,6 puntos de rating y el Bailando se llevó el segundo lugar con 10,3 puntos.