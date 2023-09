La cruda reflexión de Paula Marull sobre la muerte de Silvina Luna

La muerte de Silvina Luna sensibilizó a todo el mundo del espectáculo, que quedó muy impactado. En los últimos días, se multiplicaron los mensajes, despedidas y reflexiones. Este último caso fue el de Paula Marull, quien en Instagram dejó un posteo que invita a pensar sobre la aceptación de uno mismo.



“Llego a hockey a llevar a mis hijas. Caro me mensajea: ‘Murió Silvina Luna’. Siento una pena indescriptible. Intercambiamos textos. ‘Que ese asesino’, ‘que qué bronca’. Pienso en Silvina como alguien cercano, trato de recordar si compartimos algo en algún momento y qué fue eso exactamente”, comenzó escribiendo la actriz.



“La siento cercana por rosarina. Por contemporánea. Por trabajadora. Porque cuando ella estaba en el reality, yo la miraba. Y pensaba que era hermosa, que tenía algo pregnante”, agregó Paula Marull.

“Se notaba que era buena. Quizá tenía que ver con eso. Daban ganas de ser su amiga y de ir a tomar mates a su casa. En esa época yo trabajaba de modelo en agencias donde me medían la cintura con un centímetro y me regalaban ropa todo el tiempo pasaba semana alimentándome a pomelo con Chuker y Coca Light”, comentó.



Asimismo, continuó de manera muy dolorosa sobre el momento en el que se enteró del fallecimiento de Silvina Luna. “Caro me dice que aún respira, que fue un error, que quizás suceda un milagro. Yo creo en los milagros. Pienso en mis hijas que corren delante de mí, que no se miden la cintura ni se inyectan nada, que son niñas; sin embargo, se sacan fotos con filtros (y se enciende una alarmita)”, expresó Paula Marull.



Por otra parte, puntualizó sobre los conceptos por los que gira la aceptación y la belleza. “Temo que sea la semilla de ese maldito subliminal que siempre es el mismo y toma distintas formas: como uno es, no alcanza. Tu cuerpo, como es, no es suficiente. Tu cara como es, no es suficiente. La chica que me sirve el café en el club tiene unas pestañas preciosas. ‘No, las tengo re desplumadas’, me dice. ‘Ya tengo que ir al service’. ¿En qué momento decidimos que algo tan perfecto y milagroso como un ojo debería tener más pestañas?”, planteó.

“Una mamá confirma que sí, que murió Silvina Luna. Víctima de este médico. Yo agrego que un poco también de nosotros. De todos los que decimos o permitimos que se diga sistemáticamente de alguna mujer: ‘Qué flaca, qué gorda, qué alta, qué arrugada, qué atrevida’”, añadió Paula Marull.



Al final, la actriz compartió una profunda y sentida reflexión. “Después aparece en el cuelo una luna indescriptible. Enorme y naranja como una pelota de básquet. Le saco una foto desde la cancha. Intento otra en el auto. Saco otra foto manejando. Ninguna representa lo que vemos. No hay iPhone que pueda captar la belleza de la luna. Cora cree que la luna nos sigue. Ojalá sea así. Ojalá esta luna nos siga y nos enseña que es suficiente, que por más que nos quieran confundir, cómo somos, es suficiente”, concluyó.