Franco Masini: “Somos afortunados de poder trabajar de lo que nos gusta”

Franco Masini debutó en teatro, casi dos décadas atrás, con Ricardo III. La obra, de William Shakespeare, duraba dos horas y su personaje tenía pocas líneas. “Siempre intento volver a ese chico que decía dos textos como si fuesen los últimos dos textos que iba a decir. Es una manera de estar vivo en cada trabajo, de disfrutar cada proceso y no anticiparse. Esta es una profesión donde uno está muy ansioso y está esperando lo que sigue”, cuenta.

Hoy, el artista de 29 años que ya tiene un largo recorrido tanto arriba de las tablas como frente a las cámaras, disfruta de Las cosas maravillosas. Es un unipersonal, de Duncan Macmillan y Jonny Donahoeen, en el que el público tiene un rol activo y junto al intérprete crean una lista de todo aquello por lo que vale la pena vivir.

Está recorriendo el país y, en horas, llegará a Mendoza para “construir colectivamente una mirada luminosa de la vida”. Antes, Masini habló con MDZ.

Franco Masini tiene 29 años y una extensa carrera en teatro, cine y televisión / Foto: Instagram

- ¿Qué fue lo que te cautivó de Las cosas maravillosas?

- Me cautivó el guion de entrada. Es una historia fascinante, conmovedora y transformadora. Siento que hay una premisa que el teatro tiene que cumplir que es transformar y cuando leí ese guion, automáticamente me transformó. Tenía muchas ganas de ser quien lo interpretara y narrara. Obviamente después también el proceso de embarcarme en un primer unipersonal, de tomar el riesgo de estar solo en el escenario, de compartir eso con el público y de que este sea parte.

- La obra propone hacer una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. ¿Cuáles estarían en tu top tres y por qué?

- No tienen un top, sino una lista, como dice la obra. Hoy, una de las cosas maravillosas es levantarme en la mañana y escuchar los pajaritos; llegar a mi casa y escuchar el llanto de mi perrito recibiéndome; las risas; contar un chiste y que se rían; disfrutar de cada día; la sensación de, por ejemplo, cuando tenés sed y tomás los primeros tres tragos de agua. Hay un montón de cosas y justamente el desafío es que la gente también cree su propia lista de cosas maravillosas.

- Si tuvieras que elegir entre un proyecto audiovisual o uno teatral, ¿con cuál te quedarías y por qué?

- No me podría quedar con ninguno de los dos. Siento que mi actividad, y la de todo artista, es estar constantemente moviéndose de lugar. Es un proceso de transformación constante y tanto una obra de teatro, como un proyecto audiovisual, genera eso. Me ponen en distintos lugares y es un poco lo que busco para mi carrera: poder tener un conjunto de todas estas cosas. Ojalá pueda tener siempre la posibilidad, como me toca en este año, de hacer un audiovisual, una obra de teatro…

- ¿Qué criterios tenés en cuenta antes de tomar un nuevo trabajo?

- La verdad que siempre considero que cada proyecto es distinto, una experiencia nueva y me aporta un aprendizaje distinto. Hay muchos criterios a tener en cuenta. Principalmente el guión de lo que estás haciendo, de lo que estás contando; el personaje, si tiene un lindo arco dramático; quién te va a dirigir; quién va a sacar lo mejor de vos; en qué se basa el proyecto. No hay una cosa particular, si son varios como varios vértices que se tienen que alinear dentro de una decisión para poder embarcarme en un nuevo proyecto.

- Más de una vez has dicho que te gustan los desafíos. Hasta ahora, ¿cuál es el mayor que has tenido en tu carrera?

- Sí, me encantan los desafíos. Por suerte, es una carrera donde tuve muchos y ojalá me queden muchos por delante, porque de eso se trata: de transformarse y de generarse todo el tiempo cosas que te saquen del lugar común. Este es un desafío grande, uno de los más grandes. El poder hacer un monólogo, estar solo y llevar a cabo una obra desde que arranca hasta que termina. Es un desafío muy importante y del cual disfruto mucho. Más allá de cuánto sea el desafío, también tiene que ver con cuánto uno lo disfruta. Siempre disfruto y tengo ganas de salir a hacer Las cosas maravillosas. Es muy gratificante cuando veo lo que le pasa a la gente, cómo se transforma, cómo se conmueve con lo que uno está haciendo. No hay nada más lindo para un artista que tener la posibilidad de llegar a toda la gente va a verlo y transformarla.

- ¿Qué es lo que más extrañás de Argentina cuando trabajás afuera?

- Mis afectos, mi familia, mi novia, a mi perrita Greta, los planes sociales de juntarme con amigos, el ir un día a comer con uno y al otro día a comer con otro. Independientemente del teatro, a veces, cuando uno está afuera, se la pasa mucho tiempo solo hasta conectar y generar un entorno, un círculo. Uno va a trabajar y fuera del trabajo no tiene mucho que hacer socialmente hasta que no genera un grupo y se adapta. Eso es lo que más cuesta cuando uno viaja: crearse una casa estando en otro lugar.

- ¿Cómo te llevás con la fama y la exposición?

- La exposición es parte de mi trabajo y consecuentemente, la fama también. Está bueno mirarlo de esa manera. A veces, un trabajo tiene mayor exposición y otro tiene menor. Una cosa fundamental, para mi, es que uno siempre tiene que guiarse, no por la exposición, sino por lo que le genera el trabajo. Que las decisiones pasen por lo que le generan a uno como artista y no por las consecuencias que puede llegar a tener determinado trabajo. Después, todo lo otro bienvenido sea cuando tenga que llegar. Somos afortunados de poder trabajar de lo que nos gusta. Hay mucha gente que no trabaja de lo que les gusta y al ser de esa manera, hay que disfrutarlo porque no a todo el mundo le pasa. Franco Masini realizará dos funciones de 'Las cosas maravillosas' en Mendoza / Foto: Instagram

- ¿Con qué actriz o actor conocido te gustaría trabajar?

- Tengo muchos. Con los que nunca he trabajado y me gustaría son Leonardo Sbaraglia, Ricardo Darín y Mercedes Morán.

- Empezaste a actuar como un pasatiempo, ¿qué otros hobbies tenés hoy?

- Empecé a actuar sin querer que sea mi trabajo, pero no era un pasatiempo, porque para mí implicaba mucho más que una cosa de pasar el tiempo y divertirme. Me generaba una pasión que yo no puedo describirte en palabras. Una vez que empecé a actuar, siempre tuve clara esa sensación que me generaba y me empecé a hacer adicto a esa sensación de plenitud que me generaba estar arriba del escenario o interpretando un personaje. Todo el tiempo intento nunca perder eso. Como hobby me gusta mucho ir al cine, soy fanático y voy en la semana. Me encanta ir a ver películas y me encanta ir solo. Me gusta leer, hacer asados, jugar al tenis y al paddle.

Para agendar

Las cosas maravillosas

Viernes 8, 20 y 22 horas, Auditorio Deodoro Roca de la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz, Mendoza). Entradas en EntradaWeb.