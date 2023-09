El video de Paula Chaves y Peter Alfonso a los besos apasionados en el cumple de Marcela Kloosterboer

A pesar de estar atravesando un presente con alguna polémica, principalmente Paula Chaves al estar enfrentada públicamente con su ex amiga Zaira Nara, la conductora y Pedro Alfonso se dan un tiempo para disfrutar del amor.

Vale recordar que la disputa con la hermana de Wanda radica en el nuevo affaire de la modelo con el polista Facundo Pieres, quien también fue pareja de la esposa de Pedro Alfonso, algo que no cayó del todo bien puertas para adentro.

Justamente la cita perfecta para Paula y Peter fue el cumpleaños número cuarenta de Marcela Kloosterboer, donde la pareja dejó por unos instantes su vida cien por ciento familiera para agasajar a la cumpleañera y mostrar su afecto en estado puro. Algo que el actor Rodrigo Noya aprovechó para registrar.

Cabe destacar que tanto Kloosterbooer como la mediática pareja disfrutaron juntos el éxito teatral de “Un plan Perfecto”, tras la renuncia de Romina Gaetani y, a partir de allí, forjaron un muy buen vínculo que incluye al marido de la famosa, Fernando Sieling.

La fiesta le vino de maravilla a Paula Chaves que continúa en el centro de la escena después del conflicto antes mencionado, sumado a las declaraciones de Ximena Capristo en LAM, también arremetiendo contra la mamá de Baltazar, Filipa y Olivia y, señalando a Pedro Alfonso por algunas malas actitudes con Gustavo Conti.

Por su parte, ante la consulta sobre los supuestos destratos hacia el ex Gran Hermano, la conductora prefirió no darle entidad ni hacer comentarios al respecto: “De ese tema puntual no tengo ni idea, no me pertenece en absoluto”.

Pero nada mejor que la celebración de Kloosterboer para limpiar un poco las energía en la previa de lo que va a ser su participación en la apertura del Bailando 2023, junto a dos referentes del certamen como son Carolina Pampita Ardohain y Flor Vigna.

No faltó la torta, las luces, el baile y mucho menos los besos fogosos entre la reconocida pareja, algo que no pasó desapercibido por el lente de la cámara de Rodrigo Noya.