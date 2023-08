Paula Chaves fue lapidaria cuando le preguntaron por Zaira Nara

Si una relación que parece no tener arreglo es la de Paula Chaves y Zaira Nara, quienes supieron ser grandes amigas y hoy no se pueden ni ver. ¿El motivo? El noviazgo entre la hermana de Wanda Nara y Polito Pieres.



Sucede que el polista había sido pareja de la conductora, quien se sintió traicionada por su amiga, a quien hoy por hoy parece no querer perdonarla. Al menos, así lo dejó en claro en una interacción de Instagram.

“¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, le preguntaron a Paula Chaves en el sticker de preguntas en sus historias. “La vida misma. Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona. Está todo bien, pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía”, contestó la conductora.



Anteriormente, Paula Chaves ya había hablado de su distanciamiento prácticamente definitivo con Zaira Nara en una entrevista con LAM, en donde fue más sincera que nunca y contó sus motivos para no dar marcha atrás.



“A mí me pone un poco mal el tema. Me angustia la situación. No es porque me haga la misteriosa, pero no me gusta ventilar cosas porque a mí realmente me duele y me afecta”, expresó la conductora.

“Es una relación que, obviamente, está en un impasse como pasa en la vida, en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir”, agregó Paula Chaves sobre su vínculo roto Zaira Nara, madrina de su hija y ex amiga.



“Ella es la madrina de mi hija. Yo ya elegí como madrina de Filipa. Ojalá, en algún momento, las cosas se pueden acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir: ‘Pasó esto y por eso nos distanciamos’. Sino que fue una sumatoria de cosas”, concluyó en aquel momento.