María Becerra reveló el papelón que sufrió al mandar un mensaje por error a un hombre

Dueña de una simplicidad maravillosa, de una capacidad de expresarse con naturalidad pasmosa, lejos del divismo, de los discursos prefabricados. María Becerra no pierde su esencia, ese rasgo de su personalidad tan increíble que no se desdibujó por su fama mundial.

La artista la rompe con su carrera y derriba fronteras para expandirse a otras latitudes. Justamente en esa evolución, la cantante visitó un ciclo televisivo de mucho prestigio en España, con el objetivo de promocionar su nuevo material, y narró una anécdota personal muy íntima y divertida.

María recordó el error increíble que cometió con el WhatsApp, cuando le envió equivocadamente a un chico un mensaje que era para una amiga. En esa conversación, Becerra le especificó al joven que moría de ganas por disfrutar de un momento de pasión.

Una situación promovida por un yerro, que la sumergió en un calor impresionante y mucha vergüenza, pero que culminó de la mejor manera. "Estaba hablando con un chico que me estaba chamuyando, yo estaba ahí en el chamuyo activa y de repente me manda un mensaje como tirándome la onda. Yo estaba hablando, a la vez, con mi amiga”, arrancó.

En la continuidad de su relato, María agregó más detalles y exteriorizó: “Y le decía 'le dije esto' y ella me decía 'no, corregí esta palabra’. Bueno así, le digo a mi amiga 'mirá lo que me mandó', reenvío el mensaje y abajo pongo 'la verdad que estoy que lo agarro y le doy masa toda la noche’”.

Lejos de avergonzarse, la cantante explicó: "Pero te juro, te juro. Yo soy... safada". Y en cuanto al tenor de ese mensaje, Becerra reveló: "Que le doy masa toda la noche, que no se qué, no se cuánto y PUM”. Y así describió el error: “Cuando me fijo todo se lo había mandado a él”.

Becerra contó una anécdota imperdible.

Asustada por esa maniobra, María admitió que soltó el celular, pero también profundizó en el siguiente movimiento: "Me empieza a sonar el celular, agarro y digo: 'bueno debo ser valiente'. Lo agarro, miro y todo había salido bien porque me puso 'Uh que bueno, yo también' y yo 'Bueno bien ahí'".