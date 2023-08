María Becerra defendió con todo a Shakira por las críticas a repetir vestidos: “Dejame de joder”

Aunque suene irreal, ha sucedido. Llamativamente, y motivado por la liviandad de las redes sociales, Shakira cayó en las garras de una oleada de críticas despiadadas por el simple hecho de utilizar dos veces el mismo outfit. Ante la repercusión, María Becerra salió a defenderla.

La cantante argentina se enteró de las recriminaciones injustificadas a la colombiana en una visita a un programa de radio, donde el host estadounidense le trajo el tema a colación. Rápidamente, la oriunda de Quilmes estalló de indignación por semejante comportamiento de las plataformas digitales.

Lejos de lo protocolar, y cercana a su idiosincrasia típica de Argentina, María exclamó con mucha bronca y un lunfardo autóctono: “Mentira, jodeme que la critican por eso... ¡”. Una expresión que demuestra toda su simpleza, esa cualidad que mantiene a pesar de ser un éxito internacional.

Luego, María profundizó en la falta de lógica de esas críticas y contó su caso personal, de ese mismísimo momento y expresó de manera taxativa y concluyente: “Pará, yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja! ¡Pero dejame de joder!”.

Becerra continuó con el abordaje de esta situación que padece Shakira y explicó cómo es su postura sobre la vestimenta. “Yo tengo un vestidor que es bastante grande y a mí me encanta comprar ropa, pero llega un punto en el que una dice ‘pará, ya se me está estallando el vestidor’, no voy a hacer otro cuarto y la ropa tiene un uso”, admitió.

María defendió a Shakira.

Y entregó una reflexión interesante: “La ropa se usa hasta que se gasta, hasta que el color cambia”. Y para cerrar acudió a su humor innato: “Dejame de joder un poquito, si vos usas las medias hasta que le salen agujeros...”. Una manera muy divertida de solicitarle a los usuarios que sean sinceros y tengan autocrítica.