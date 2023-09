Polémico: Así anunció Jorge Rial su regreso a la TV

Luego de varios meses alejado de las pantallas a causa de un infarto que sufrió en Colombia, Jorge Rial anunció su vuelta a la pantalla chica con Argenzuela, en C5N. Lo llamativo de todo esto es que lo ha hecho de una manera polémica, a su estilo, pero generando mucha controversia por la promoción y publicidad que hizo.

A finales de abril y mientras estaba vacacionando en Bogotá junto a su novia María del Mar Ramón, Jorge Rial sufrió un episodio cardíaco y tuvo que ser internado de urgencia durante varios días. Su salud preocupó al extremo, y hasta se dijo que estuvo muerto durante 10 minutos.

En el país cafetero el periodista fue intervenido quirúrgicamente y le colocaron un stent, a los pocos días regresó a la Argentina y allí comenzó un largo camino de recuperación para volver a retomar sus compromisos profesionales.

En las últimas semanas de junio decidió retomar sus labores en la radio, recordando que conduce Argenzuela por Radio 10, luego de casi dos meses del episodio que puso en jaque su vida. Pero aún restaba su regreso a la TV.

Ahora, a más de cinco meses de su infarto, Jorge Rial volverá a la pantalla chica y el video que promociona su vuelta causó tanta sorpresa como desconcierto. El punto polémico tiene que ver con la mediatización (más aún) del grave episodio de salud que vivió.

"Muchos pensaban y apostaban a que no volvía. Pero acá estoy. Otra vez en carrera. Nos volvemos a ver este lunes a las 15 en @argenzuelac5n por @c5n", confirma el periodista en el spot, explicando su regreso será el 2 de octubre.

El anuncio de la vuelta de Jorge Rial a C5N con Argenzuela.

El video en cuestión es bastante peculiar, ya que comienza con una enfermera y el ruido de los latidos de un corazón, en representación al infarto que sufrió en su momento. "Pensaron que no volvía, pero volvió. Vuelve Jorge Rial a Argenzuela", expresa el locutor.