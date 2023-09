Los estrenos de series y películas que no podés dejar de ver

Septiembre llega a su fin y los amantes del cine y la TV se preguntan qué hay de nuevo para pasar el tiempo. Daniel Bressan, periodista orientado en cine, adelantó en MDZ Radio 105.5 FM cuáles son los estrenos de series y películas que hay que ver sí o sí.

Algunas recomendaciones para todos los gustos

-Netflix: uno de los grandes estrenos de los últimos días es una de las series emblemáticas de la plataforma que es Sex Education, cuarta temporada. En una escuela híper conservadora abren un consultorio para que los jóvenes que estaban en su despertar sexual tuvieran una especie de orientación. Al final de la tercera temporada se cierra la escuela y eso nos presenta la cuarta temporada, dónde van a recaer todos estos estudiantes que supuestamente llegaban con un nivel avanzado en educación sexual pero caen a un instituto donde son vistos como los conservadores. Si bien es una serie adolescente, no es para ver con pre adolescentes. Tiene comedia, drama, tiene amor. Muy linda serie, tiene un digno final aunque no es la mejor temporada.

-Amazon Prime: The Boys es un universo en donde los superhéroes no nacen con súper poderes, sino que con un suero que le inyectan a los bebés les dan súper poderes y todo esto lo maneja una corporación, quién tiene poderes y quién no, comprando o robando bebés. Una serie muy cruda, extrema, sangrienta. Tiene tres temporadas disponibles. Es algo totalmente distinto y está presentando el spin off, una serie que se deriva de la serie madre: Gen V, adolescentes que están en una universidad para superhéroes y están descubriendo cómo manejan sus poderes. Es en el mismo universo, con actores más jóvenes. Se estrena con tres capítulos, uno por semana.

-Cine: dos películas que llegaron el jueves, una que se mete con la Inteligencia Artificial, Resistencia se llama (The Creator). Es la IA que en un momento quiere dominar a los humanos; tiene una vuelta de rosca porque su director en vez de rodar en un cuarto verde, se decidió por filmar en locaciones reales. La textura de la imagen es totalmente distinta.

También se estrenó Saw X (El juego del miedo 10): son eventos que ocurren entre la primera y la segunda. Es un enfermo terminal que busca hacer un poco de justicia con gente que no estaba haciendo las cosas bien. Le ofrecen una cura mágica en México para su cáncer y desesperado por salvar su vida hace ese viaje pero es una estafa. Se meten con la persona equivocada y va a buscar venganza. Para los amantes de este cine extremo, les va a gustar. No es para gente de ‘estómago débil’.

