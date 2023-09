Laura Bozzo la pasó mal en Gran Hermano: no llegó al inodoro y hay un escandaloso video

Laura Bozzo, una las favoritas de Gran Hermano VIP de España, sufrió un bochornoso momento durante el reality. La conductora no pudo evitar tener un accidente escatológico, no llegó al baño y terminó haciendo un verdadero desastre.

La presentadora se encuentra participando de la presente edición del show que inició el pasado 14 de septiembre. Gracias a su fuerte carácter, no tardó en convertirse en una de las figuras del show por su forma tan directa de decir lo que piensa y siente.

Sin embargo, en esta ocasión, una asquerosa situación terminó dejando expuesta a Laura Bozzo. En las redes sociales se viralizó un video en el que la peruana no alcanzó a llegar al inodoro y defecó en el piso del baño de la casa de Gran Hermano VIP.

En el clip en cuestión se puede ver a varios participantes del reality preguntándose quien se hizo del baño en piso: “está lleno de caca, está lleno de caca”, expresó una de las integrantes. En ese momento aparece la conductora para explicar que fue ella fue la responsable.

“No me podía quitar el vestido, pero la ropa no la ensucié”, dijo la conductora con la intención de defenderse. Pero sus compañeros, lejos de molestarse, no se lo tomaron tan mal. Eso sí, le pidieron que limpiara el desastre había hecho: “a todos nos puede pasar, pero se limpia y ya está”, respondió su amiga.

Tras esta charla, Laura Bozzo se abocó a dejar todo en orden y tomó una trapeador para limpiar el baño que comparte con los demás integrantes de Gran Hermano VIP. El episodio no pasó a mayores dentro de la casa, pero afuera tuvo su repercusión.

Laura Bozzo, reconocida por sus históricos formatos de talk shows.

"¡Qué asco!", "Que se cague la desgraciada", "Dejate de joder che... decadente", "De cagarla aquí en Perú, ahora se fue a cagarla allá", "Qué puto asco... ya deberían mandarla a un asilo que a un reality", fueron algunas de las reacciones.