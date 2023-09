El Puma Rodríguez lanzó un aviso increíble mundial: "Quieren reducir a la población en..."

En el marco de un concierto que estará dando este sábado, José Luis 'El Puma' Rodríguez se presentó por estas horas en Santo Domingo, capital de República Dominicana, y brindó una charla en la que explicó un macabro plan que existe con la intención de reducir la población mundial.

El Puma Rodríguez es sin dudas uno de los cantantes más importantes que ha dado la historia de la música latina. Su voz es amada por todos y es uno de los artistas más respetados del mundo. Sin embargo, sus recientes declaraciones en tierras dominicanas hicieron ruido.

El Puma Rodríguez lanzó una fuerte advertencia mundial.

En plena conferencia de prensa, la cual tuvo lugar este jueves, el intérprete explicó que hay quienes quieren reducir la población mundial a través de "diferentes plagas y enfermedades". Una fuerte acusación que sorprendió a todos.

"El mundo, el planeta, está con dolor de partos. No hay grupo humano, no hay hombres que puedan arreglar el problema planetario. Esto es asunto de intervención divina. Hay quienes quieren eliminar a los ancianos, a los inválidos, porque toda esa gente no le es de utilidad, así quieren reducir la población mundial", dijo.

El cantante de 80 años sostuvo una amena charla con la prensa. Y si bien recordó que "hay muchos" cantantes de su generación que han fallecido, mencionó que "aún quedan por ahí" Raphael, Tom Jones y que él "no tiene apuro en irse".

El Puma Rodríguez siente que está atravesando una nueva vida hace algunos años, recordando el complejo doble transplante pulmonar que tuvo a finales de 2017 y desde entonces cree que sigue con vida gracias a "un milagro".

El Puma Rodríguez habló de su nueva vida desde 2017.

"Yo soy un testimonio viviente de que sí existen los milagros y que sin fe es imposible llegar hasta acá. O sea, que voy a llegar hasta donde mi vocación me dé y el cuerpo aguante, sin arrastrar los pies", expresó.

El icónico intérprete de Agárrense de las manos lleva una dilatada carrera de 60 años dentro de la música, que se combinó entre otras cosas con la actuación, la producción y la conducción televisiva. Su último paso por nuestro país fue el año pasado cuando aterrizó como jurado en el reality Canta conmigo ahora.