Lali Espósito rompió un récord con su nueva canción

Un fenómeno en expansión. Aunque ya no pareciera existir límites por atravesar, situaciones nuevas que conquistar, Lali Espósito se las ingenia para continuar con su evolución indetenible que la impulsa a convertirse cada día en una artista más prestigiosa y exitosa.

La cantante acaba de estrenar dos canciones en la plataforma Spotify, ese espacio digital en boga que todo el mundo utiliza para acercarse a la música y disfrutar de las melodías. La argentina anunció que el 31 de agosto lanzaría un tema de su composición y también un cover de un clásico de Babasonicos.

Lali anunció el lanzamiento de dos canciones.

Emocionada por el trabajo realizado, por la concreción de una nueva pieza, Espósito escribió en su perfil oficial de Instagram el anuncio: “Mañana hay musiquita nueva en Spoty! Que alegría. Hay una canción que me ilusiona mucho que escuchen. Se llama 1Amor”.

Además que anticipó que también brindaría la posibilidad a sus fanáticos de escuchar una versión de la mega banda Babasónicos, esa agrupación gigantesca que se mantiene en plenitud a más de tres décadas de su creación. “Y la otra es de las que más amo de mi banda fav y que es muy yo”, contó sobre Yegua.

Evidentemente, Lali imanta, produce un arraigo imposible de medir y dimensionar, porque en apenas veinticuatro horas consiguió casi cuatrocientos cincuenta mil reproducciones en Spotify. Un guarismo descomunal, que se convirtió en un récord absoluto para Espósito.

Espósito incentivó a sus fans a escuchar su nuevo material.

“Un amor que me quiera solo auténtica, que no me haga trampa y nunca use tácticas. El que no me haga sentir problemático, un amor para mí, un amor”, reza la letra del nuevo tema de Lali, un resumen de todo lo que sucede en la actualidad con las relaciones sentimentales.