Gustavo Conti reveló el misterio de su pelea a muerte con Peter Alfonso

La trama de una ruptura repentina y definitiva de esa amistad ocupó miles de líneas en las revistas y centenares de horas en la televisión. El misterio de la pelea de Peter Alfonso y Gustavo Conti acaba de ser revelado, ya no existen más incógnitas a esta historia.

Durante años se habló de los motivos que impulsaron al marido de Paula Chaves a distanciarse del ex Gran Hermano, con quien se mostraba muy compinche, además de haber compartido varias temporadas de verano de teatro. Ahora se supo una verdad poderosa.

Conti rompió para siempre el silencio, esa cortina de resguardo de un secreto y salió a especificar con todas las letras el acontecimiento que detonó la amistad. Esto se produjo en una nota que brindó a Socios del espectáculo en compañía de su esposa Ximena Capristo.

En primera instancia, Gustavo arrancó la explicación con un tono más suave y sostuvo delante de los micrófonos: "Yo calculo que él no estaría pasando un buen momento. No sé qué le pasó porque nunca nos juntamos a tomar esa cerveza que me dijo".

Y finalmente sacó a relucir una verdad oculta: "Lo que pasa también es que, aunque me los ponga a todos en contra, voy a decir que hay gente que miente y dice que yo me había enojado con Pedro porque no me había dado más laburo. Y yo ya se que en el teatro son tres meses de temporada y, si hay suerte, sale una gira”.

Conti reveló la verdad de su pelea con Peter.

De ese modo, Gustavo contó la situación específica que rompió todo y que implica un comportamiento extraño de Alfonso. "Con Pedro pasó lo que pasó en la gira porque él estaba pasando un mal momento calculo, no estaba integrado al grupo, no comía con nosotros”, sostuvo.

Y se metió en el meollo de la cuestión: “Tampoco hablaba con nosotros y, cuando yo me acercaba a hablarle y decirle 'loco, ¿qué te pasa?' el chabón me dijo: 'No me toqués'. La Negra no mintió, el chabón tuvo una gira polémica y sino que venga y me diga que es mentira".