Wanda Nara se refirió a su salud y preocupó a todos: "Miedo"

Wanda Nara sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que fue convocada para participar de Ballando con le stelle, el exitoso certamen de talento italiano conducido por Milly Carlucci.

A raíz de la noticia muchos de sus fans volvieron a preguntar sobre su salud, ya que su participación en el ciclo implica un gran esfuerzo físico. A través de sus redes sociales, la mediática se tomó una selfie donde se la puede ver con los ojos llorosos mientras le están haciendo una extracción de sangre. "Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado", expresó preocupada.

"Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises. Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo", agregó.

Recordemos que hace dos meses Wanda se refirió por primera vez a su salud luego de las repercusiones que se generaron cuando el periodista Jorge Lanata informó que la mediática sufría de leucemia.

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien", manifestó.

Además, días más tarde, la empresaria sumó detalles en diálogo con Telefe Noticias, donde afirmó que estaba atravesando una enfermedad y que iba a realizar un tratamiento con Fundaleu.

"Obviamente me sacudió la noticia, porque en un momento en el que yo todavía no entendía lo que tenía o no sabía qué era, tuve que salir a dar explicaciones. Y, sobre todo, tuve que soportar gente que diga: ‘Lo está publicando ella, lo está diciendo ella...’. La gente que me conoce y la que me conoció ahora estando todas las noches al aire en un programa diario, sabe que nunca jugaría con una cosa así. Si hay algo que soy es buena persona y no jugaría nunca con un tema de salud. Me parece que hay un momento que es el límite y es la salud", había dicho Nara en la entrevista con Rodolfo Barili y Cristina Pérez.