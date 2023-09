Revelan la verdadera razón por la que El Trece le dará un abrupto final al programa de Fabián Doman

En medio de una serie de versiones cruzadas sobre el destino laboral de Fabián Doman en El Trece, Marina Calabró reveló la verdadera razón por la que desde el canal decidieron darle un abrupto final a Bien de mañana, el programa que lidera el conocido conductor.

"Estamos en condiciones de confirmar que a finales de octubre o principios de noviembre, termina Bien de Mañana, el programa de Fabián Doman, y será reemplazado por Mañanísima, el programa que encabeza Carmen Barbieri en Ciudad Magazine", aseguró Marina Calabró sobre la inminente baja de Fabián Doman en las mañanas de El Trece.

Carmen Barbieri, la próxima apuesta de El Trece para fortalecer el rating de la mañana. Foto: Captura de video Ciudad Magazine.

Además, desde su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Calabró comentó lo que le llegó de una fuente del mencionado canal sobre el envío de Doman. "El decisor de El Trece me dijo que hay una interna entre El Trece y Kuarzo, la productora del programa. Me dijo: 'El producto no nos convence, creemos que la productora subestimó el horario, la competencia con Georgina (Barbarossa). También sobrestimaron a Doman, esta idea de que en la televisión de hoy tenés X nombre y el rating sube por generación espontánea uno o dos puntos, no va más. Me sorprende el poco interés por manejar una agenda propia o por las primicias. Los platos rotos los paga Doman, pero fue un problema de contenidos. El rating hasta acá es de 2.2, no está mal pero tampoco bien, seguimos probando'", le confesaron a la periodista desde El Trece.

Por otro lado, Marina Calabró también consultó al entorno más allegado de Fabián Doman sobre el próxima despedida del magazine de la mañana en El Trece. "Hablé con el riñón de Doman, me dijo: 'Un periodístico necesita tiempo para estabilizarse, Fabi entiende que el canal está urgido y se va a ir cuando le digan'. Y me agregó algo de lo que doy fe, y es que Doman nunca estuvo convencido de esta vuelta", amplió la especialista en espectáculos.

Fabián Doman no cubrió las expectativas con su programa Bien de Mañana. Foto: Captura de video El Trece.

Finalmente, sobre la futuro laboral de Fabián Doman, Marina Calabró explicó: "Él tiene un contrato de dos años con Kuarzo, un poco estaba obligado, y ahora la productora tendrá que pagarle el contrato, negociar una recisión de común acuerdo o reubicarlo".