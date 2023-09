La revelación de Ana Rosenfeld sobre la salud de Wanda Nara

La abogada Ana Rosenfeld habló de la salud de Wanda Nara y dio detalles sobre cómo se enteró de la noticia, aclarando que fue la propia conductora quien la llamó para explicarle la situación.



En una entrevista con Nara Ferragut, la reconocida abogada contó cómo se dio la charla en la que le confesó lo que estaba pasando. “Ese día me quedó muy grabado. Estaba de vacaciones de invierno. Justamente en feria judicial. Yo estaba en Francia, en Saint-Tropez y me llama ella. Me dice: ‘Ana, vas a escuchar un montón de cosas que se están diciendo. Quiero que lo sepas de mi propia boca’”, relató.



“Me dice: ‘Antes que nada quiero que sepas el dolor que siento, de que mis amigos, mi familia y mi gente allegada se estén enterando de algo que no tenía que trascender’. Estaba muy limitado a dos personas y, obviamente, al centro médico donde se atendió”, agregó Ana Rosenfeld.

Asimismo, explicó que, por el lógico revuelo que tuvo primero la internación y luego la noticia que había dado a conocer Jorge Lanata en Radio Mitre, Wanda Nara se vio en la obligación de salir a decir algo.



“Por supuesto que la información que se dio hizo que Wanda tuviera que salir a dar un montón de explicaciones, primero a sus hijos. Y vuelvo a repetir. Me llamó personalmente para decirme: ‘Ana, estoy muy dolida, y quiero que lo sepas de mi propia boca’. Por las cosas que se empezaron a conjeturar. El tema de salud es muy delicado como para especular”, remarcó Ana Rosenfeld.



Sobre su vínculo personal con Wanda Nara, la abogada contó: “Hablo mucho con Wanda y le pregunto si está haciendo los deberes. Trato de no preguntar más de lo que ella me cuenta. No voy a estar indagando, porque entonces se pierde la relación de amistad, porque pareciera que estoy queriendo tener una nota periodística y no quiero tener una nota periodística con Wanda. Tengo la suficiente confianza con ella para chusmear de cosas cotidianas”.

Por último, siguiendo por la misma línea, Ana Rosenfeld hizo hincapié en la constante preocupación de Wanda Nara en saber cómo está ella, incluso cuando su momento de salud es muy delicado.



“Ella se preocupa por saber cómo estoy yo, sabiendo que estoy sola, rodeada de mis hijas, de mis nietos, pero ella sufrió mucho cuando tuve la pérdida de mi marido. Estuvo muy al lado mío en ese momento”, concluyó la abogada.