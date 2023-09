El secreto de Cristian Castro: por quién se mudó a la Argentina

El exitoso cantante romántico mexicano, Cristian Castro decidió dejar las comodidades del exterior para mudarse a Argentina, donde disfruta de las bondades de la capital porteña mientras lleva adelante los distintos proyectos artísticos.

Sensible, carismático y sin miedo, el artista se muestra tal cual es, desde los cambios abruptos de look hasta con algunas apariciones que rozan lo cómico y lo singular, con un semblante característico que lo hace robarse los flashes a cada paso que da.

Cristian se radicó en el país hace varios meses.

A partir de su incursión en territorio nacional, el cantante de boleros tuvo algunas apariciones en la pantalla chica, principalmente en los ciclos televisivos de Marcelo Tinelli, donde fue parte del jurado de Canta Conmigo Ahora y también siendo el invitado estelar en el primer programa del Bailando donde cantó algunos de sus hits.

Pero al margen de considerarse una persona fluctuante desde el corazón y por sobre todo a la hora de la toma de decisiones, poco se sabe sobre las razones que terminaron de inclinar la balanza para que Cristian Castro decidiera mudarse al país, en medio de un presente socioeconómico por demás delicado.

Cristian Castro contó por qué se mudó a Argentina.

Justamente en diálogo con La Nación, el artista habló sobre sus gustos personales, musicales y deslizó una de las razones principales por las que vio con buenos ojos cambiar de país. El cantante reconoció que este país le dio una motivación artística: “Acá se está dando esta flor y la llamada del nuevo disco que tenía que ser lanzado en la Argentina. Sigo mi llamada musical”.

Pero al margen del lado profesional, Cristian Castro reveló estar enamorado: “Vengo siguiendo a una chica secreta. Estoy en la Argentina también para estar cerca de una chica a la que amo desde hace más de diez años”.

“¿Es mi secreto? Sí. Quizás no me lo digo a mi mismo, pero es un reflejo de la tristeza y de la penuria que siento desde 2010. Me sigo sintiendo enamorado. ella está acá en Buenos Aires, y siento que acá se mueve bien la industria de la música”, concluyó sobre su enamorada misteriosa.