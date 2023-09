La sincera confesión de Cristian Castro sobre Luis Miguel: "Es injusto"

Hace un tiempo Cristian Castro reveló que el motivo de su enemistad con Luis Miguel fue por el amor de una mujer. El hijo de Verónica Castro señaló que se trataba de Daisy Fuentes, pues en los años 90 él salía con esta modelo de raíces cubanas, pero el Sol de México se fijó en ella y le ganó la carrera.

En ese entonces, Cristian Castro no le quedó más nada que alejarse, ya que la amistad no volvió a ser la misma. Sin embargo, fue Luis Miguel quien se molestó con él, cuando debió ser al contrario. Pero en este tiempo el cantante de "Azul" ha demostrado que es "muy seguidor" del novio de Paloma Cuevas y espera amistarse de nuevo.

Luis Miguel y Daysi Fuentes.

En el último concierto de la gira de Luis Miguel en Argentina, Cristian Castro gozó de principio a fin del show y cantó todas las canciones del Sol de México y a todo gañote. También se viralizó un video del hijo de Verónica Castro en el Movistar Arena en el que echó por tierra una posible enemistad.

De hecho, Luis Miguel y Cristian Castro se conocen desde que eran niños. "Andábamos en moto de agua juntos, pasaba por mí y ahora no me quiere saludar, qué pasa", dijo entre risas el cantante en una entrevista con Fernando Dente para el programa de América TV, "Noche al dente".

Cristian Castro quiere amigarse de nuevo con Luis Miguel.

El presentador también le preguntó sobre el motivo del distanciamiento, pues también existe una rivalidad en lo profesional y Cristian Castro no dudó en confesar que, "lo que pasó fue que él es un muchacho muy comprometido, compararlo conmigo es un error. Es injusto para Luis. El triunfo de Luis ha sido devastador, tremendo y no se compara con mi triunfo. Toda su trayectoria ha sido verdaderamente gloriosa y no deberíamos de compararlo conmigo para nada", dijo.