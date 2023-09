La desopilante anécdota de Marcelo Tinelli con los amigos de su hijo Lolo

Sin duda, el arranque del Bailando 2023 en la pantalla de América sorprendió a todos, incluso hasta al propio Marcelo Tinelli. En su gran momento, el conductor compartió al aire una desopilante anécdota con los amigos de su hijo Lolo.



Sucede que, el día que se presentó Lourdes Sánchez junto a su bailarín se llevaron todos los elogios, no sólo por su performance, sino también por haber llevado alfajores y chocolates para todos.



Ese obsequio recordó a Marcelo Tinelli en la época en la que se convirtió en el “come alfajores”, ya que llegó a introducirse hasta tres unidades enteras. Ahora, el conductor revivió ese “talento” tan especial que tiene.



Si bien primero reconoció que podía ser muy complicado repetir lo que hacía en su momento, hace muchos años, se permitió contar una insólita anécdota sobre cómo lo reconocen los amigos de su hijo Lolo.



“Un día Lolo me presenta a un amiguito y le dice: ‘¿Sabés quién es él?’. Y el nene me dice: ‘Vos sos el que comía alfajores. Yo lo veo en Tik Tok’. Y yo pensaba: ‘Mirá qué bien’”, contó Marcelo Tinelli al aire.

Marcelo Tinelli. Foto: captura de TV.



“Hace mucho que no hago lo del alfajor. Así que si se me traba, me golpean la espalda. La elasticidad de mi boca no es la misma de la de antes. No soy el mismo de antes”, avisó el conductor.



Finalmente, luego de intentar que su histórico productor de piso, Federico Hoppe, se comiera un alfajor completo, Marcelo Tinelli demostró que su talento sigue intacto, dado que se introdujo uno entero, generando la ovación de todos los presentes en el estudio.