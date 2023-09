Gran Hermano 2023: polémica por la supuesta primera confirmada

Gran Hermano regresa a la pantalla de Telefe luego del gran éxito que tuvo su edición 2022. El reality tiene fecha pautada para diciembre de este año. Además, se confirmó que Santiago del Moro volverá a la conducción.

En este sentido, fue el propio periodista quien contó detalles sobre la vuelta del ciclo. "No se pone la fecha porque pueden ser días antes o días después, pero vuelve los primeros días de diciembre", reveló durante su participación en Fuera de Joda, el stream conducido por los ex participantes Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila “La Tora” Villar.

Fuera de Joda, el stream conducido por ex participantes de GH.

Luego, aseguró que la convocatoria aún no está cerrada: "El casting arrancó hace 15 días. En estos días empiezan a llamar a los chicos que estén pre seleccionados. Hay mucha gente anotada y una vez que los tienen empiezan a armar los perfiles".

En relación al casting, desde las redes sociales de LAM (América TV) dieron a conocer el nombre de una mujer que tiene muchas chances de quedar seleccionada para participar. Una persona que tomó notoriedad mediática tras un fuerte caso policial.

Se trata de Virginia Pérez Antonelli, la joven que asistió con maniobras de reanimación cardiopulmonar a Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique en Villa Gessell.

"Ya está pasando varios estadios en el casting de GH. Virginia fue quién le hizo RCP a Fernando Báez Sosa", informaron desde la cuenta de Twitter del programa conducido por Ángel de Brito.

Como era de esperarse, el posteo se colmó de mensajes a favor y en contra de la posible decisión que tomaría Telefe. "Listo, ya ganó", "¿Por qué lucrar con la muerte del pibe?", "A la piba, quiera o no, la van a relacionar el resto de su vida con eso", "Estoy en shock, no puede ser tan hija de put* y lucrar con algo así. Le tengo más respeto a una trabajadora sexual que a esta piba interesada y que pretende lucrar con una desgracia", "Con razón desde un principio me dio re malas vibras", fueron algunos de los mensajes que compartieron varios usuarios.