Fabiana Cantilo confesó cómo fue su infernal lucha contra la cocaína

Atrapada en ese fondo oscuro, un abismo del que no podía escapar. La adicción a una droga de ese calibre se convierte en un verdadero infierno, como el que atravesó durante añares la talentosa Fabiana Cantilo, quien se animó a narrar su historia dolorosa con la cocaína.

La cantante habló hasta lo más hondo de ese calvario, en una charla sin cassette con el diario La Nación. Ahí, en medio de una merienda, la artista recordó el inicio de su enganche con el estupefaciente, que se produjo en su bella juventud como una especie de secuela del movimiento del rock.

En ese sentido, Fabiana rememoró sus primeros acercamiento con la droga y contó con una brutal honestidad, y sana sinceridad: “A los 22 años empezamos todos consumir en el rock, que era normal, a mi no me gustaba, me despertaba al otro dia y me quería matar”.

Atenta a las consecuencias nocivas, en varias etapas de su existencia solicitó ayuda profesional, por eso Cantilo admitió: “Así tuve diferentes tratamientos y, en el 2001 me fui, entré a narcóticos anónimos”. Aunque no lograba huir del todo del consumo: “Ahí pasaron diez años de tipo recaer una vez por año”.

En cuanto a esos deslices, a ese endebles de su voluntad, Fabiana describió: “Me quería matar, aparte hacia cualquiera, mis amigos me iban a buscar a no sé dónde”. En tanto que iluminó uno de los motivos más fuertes para volver a probar esa droga: “No me gustaba nada, pero no podía evitarlo, porque la cocaína te saca la angustia”.

Movilizada por el aprendizaje, por el análisis de los motivos que la inducían a acudir al estupefaciente, la cantante manifestó: “Y yo soy una persona básicamente angustiada, como todos nosotros. Entonces hay que tener cuidado con ella”.

Fabiana contó su infierno con la cocaína.

Y para culminar, Fabiana transmitió su actualidad, que dista enormemente de aquellas épocas oscuras: “Hace diez años y diez meses, ya casi 11 años, que así como no como carne, tampoco abuso de ninguna sustancia”.