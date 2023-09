Cómo es la vida de "monja budista" que lleva adelante Fabiana Cantilo

A los 64 años, Fabiana Cantilo contó detalles hasta ahora desconocidos completamente de su vida íntima y sentimental, marco en el que dejó una inesperada confesión. “Soy una monja budista”, reveló.



En una charla con Todo Pasa (Urbana Play), la cantante contó que lleva más de una década sin tener relaciones sexuales, algo que sorprendió y generó el interés de todos en el programa radial.



“¿Tenés ganas de tener relaciones sexuales?”, le preguntaron a Fabiana Cantilo, que respondió con completa sinceridad. “Sí, a veces. Pero no me gusta nadie”, contestó, al mismo tiempo que explicó qué le pasa con las mujeres. “No me animo a estar con mujeres”, sostuvo.



“Yo no salgo de noche, no bebo alcohol, no consumo ningún estupefaciente. Estoy re careta. Y yo sé lo que hacen estas cosas porque antes yo no era careta”, reconoció Fabiana Cantilo en la entrevista.



“Porque estas cosas me ayudaban a relacionarme con el primer boludo que aparecía. Y entonces, relación con el boludo que después no era lo que uno pensaba…”, agregó luego la cantante.

Fabiana Cantilo contó cómo es su vida como "monja budista". Foto: captura de streaming.



Asimismo, Fabiana Cantilo reconoció que es difícil para ella encontrar a alguien que le genere atracción, dado que ya no frecuenta ciertos lugares en los que esos vínculos se dan de manera más fluida.



“Y ahora no apareció alguien, porque no es que no me guste nadie, pero es muy difícil que me guste alguien. Porque las relaciones de los seres humanos se dan en lugares donde uno está copeteado y es más fácil”, comentó.