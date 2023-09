Fabiana Cantilo reveló preocupantes datos sobre la salud de Charly García

Fabiana Cantilo volvió a ser noticia luego de las declaraciones que dejó durante una entrevista con La Nación. Durante la charla, la cantante sorprendió al contar que actualmente no sabe nada de Charly García ya que el entorno del músico no le permite acercarse a él. Además, explicó que Fito Páez es quien la mantiene al tanto de las novedades sobre su salud.

"No me lo dejan ver y ya dejé de insistir. Fito está en contacto con la situación. No sé si no me quieren. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste", comenzó expresando.

Charly García, Fabiana Cantilo y Fito Páez.

Luego, se refirió a la salud del artista: "Yo me acuerdo de lo que era Charly. Tiene la edad de León (Gieco) y León está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar. Lo último que sé es que no camina", agregó.

En agosto pasado, Charly debió ser internado luego de hacerse unos estudios de rutina. La noticia había causado preocupación en todos sus seguidores, pero días más tarde el artista se mostró de buen semblante y expresó desde un posteo en sus redes sociales: "¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM".

Recordemos que a finales de junio, el músico volvió a ser noticia luego que Esteban Trebucq informara que el músico estaba grave de salud. "Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly. Su entorno está muy preocupado", comenzó expresando el periodista.

"Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días su estado es muy parecido a lo de Diego. Esperemos que no tenga el mismo desenlace. Fuerza Charly querido", finalizó.