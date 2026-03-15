Premios Oscar 2026, minuto a minuto: nominados, ganadores y todo sobre la gala de hoy

Desde que se dieron a conocer las ternas, podría decirse que la expectativa por la 98° entrega anual de los Premios Oscar no dejó de crecer. En las últimas horas, la ansiedad de los cinéfilos copó las redes sociales a la espera de la ceremonia que comenzó a las 16:00 (hora local de Los Ángeles) y que volverá a reunir a las celebridades más respetadas de Hollywood.

Con el inconfundible Conan O’Brien tomando las riendas de la conducción por segunda vez, la gala promete una enorme cantidad de sorpresas tanto en el escenario como en las butacas. Nombres de la talla de Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Teyana Taylor ya compiten fuerte en las principales categorías.

Sin embargo, todas las miradas y las tensiones están puestas en el duelo cinematográfico del año. Por un lado, Sinners llega pisando altísimo tras romper todos los récords y coronarse como la película más nominada de la historia con 16 candidaturas . Por el otro, Una batalla tras otra resiste en la cima de las encuestas y se posiciona como la gran favorita indiscutida para llevarse la estatuilla a Mejor Película.

La 98° entrega de los Premios Oscar comenzó con un segmento de apertura liderado por Conan O’Brien . El conductor apareció caracterizado como la tía Gladys , personaje de la película Weapons, y protagonizó un montaje que repasó varias de las producciones nominadas de la noche. A través de un guion apoyado en la ironía, el presentador logró establecer un clima distendido para la gala desde los primeros minutos de la transmisión.

Amy Madigan se alzó con el Oscar a la Mejor actriz de reparto por su trabajo en Weapons (La hora de la desaparición). Al subir al escenario, la actriz rompió el hielo con una risa que remitió directamente a la villana que interpreta en el film de suspenso. En su discurso, Madigan destacó la labor de sus compañeras nominadas: Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor.

Mejor película animada

oscars 3 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacadaemy

Las guerreras K-Pop se quedó con el premio en su categoría. Al subir a recibir la estatuilla, la directora Maggie Kang dedicó el reconocimiento a sus raíces: “Esto es para Corea y para los coreanos en todo el mundo”, expresó desde el escenario.

Mejor cortometraje animado

oscars 2 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacademy

El cortometraje canadiense The Girl Who Cried Pearls se quedó con el premio. La obra, dirigida por Chris Lavis y Maciek Szczerbowski, fue reconocida por su técnica de animación en stop-motion y una estética artesanal que recrea la atmósfera del Montreal de principios del siglo XX.

Espectáculo musical

Miles Caton protagonizó uno de los momentos musicales de la noche al interpretar I Lied to You, la canción principal de la película Pecadores. Con una puesta en escena que sumó bailarines y una banda numerosa, la presentación transitó entre el blues y el soul, manteniendo el despliegue visual que caracteriza a las grandes producciones nominadas.

Mejor diseño de vestuario

oscars 4 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacademy

Kate Hawley se llevó la estatuilla por su labor en Frankenstein, la obra de Guillermo del Toro. Esta victoria marca su primer Oscar tras años de colaboración. El diseño se destaca por incorporar elementos visuales ligados a la ciencia, como estructuras celulares y radiografías, visibles principalmente en el vestuario del personaje de Mia Goth.

Mejor maquillaje y peluquería

oscars5 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacademy

El equipo compuesto por Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey obtuvo el Oscar por su trabajo en Frankenstein. El reconocimiento se centró en la complejidad técnica para transformar a Jacob Elordi, proceso que requirió la aplicación de 42 piezas de prótesis. Con esta estatuilla, la producción de Guillermo del Toro suma su segundo premio de la noche.

Nueva categoría: Mejor casting

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One Battle After Another hizo historia en la 98ª edición de los Oscar al llevarse la primera estatuilla en la categoría de Mejor casting, rubro que la Academia inauguró este año. El premio, entregado por Gwyneth Paltrow, fue recibido por la directora de casting Cassandra Kulukundis, encargada de armar el elenco para la última producción de Paul Thomas Anderson.

Empate: Mejor cortometraje de ficción

La categoría dejó una de las sorpresas de la noche con un empate entre Deux personnes échangeant de la salive y The Singers (producción de Netflix), marcando el séptimo empate en las historia de los Oscars.

La victoria de Deux personnes échangeant de la salive tuvo un componente local destacado por la presencia de la argentina Violeta Kreimer, productora del proyecto, quien subió al escenario junto a los directores. Aunque formalmente la estatuilla se otorga a la dirección, el triunfo marca un hito para la participación nacional en esta 98° edición de los premios.

Mejor actor de reparto

seann penn El actor no estuvo en la ceremonia. Archivo MDZ

Sean Penn se alzó con su tercera estatuilla por su trabajo en Una batalla tras otra. Sin embargo, el actor no estuvo presente en la ceremonia, por lo que la categoría se quedó sin el habitual discurso de aceptación. Con este triunfo, Penn suma un nuevo hito a su carrera: ya contaba con un Oscar en este mismo rubro por Río Místico y uno como actor protagónico por Milk.

Mejor guion adaptado

El Oscar fue para Paul Thomas Anderson por One Battle After Another. El triunfo marcó un momento de gran relevancia en la noche, ya que se trata de la primera estatuilla para el director tras haber acumulado 14 nominaciones a lo largo de su trayectoria.

Mejor guion original

Ryan Coogler se quedó con el Oscar por su trabajo en Sinners (Pecadores), convirtiéndose en la primera categoría ganada de 16 nominadas. Con esta distinción, el guionista y director estadounidense ratifica el buen presente de una de las producciones más distinguidas de la noche, haciendo historia en la Academia.