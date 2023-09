Charlotte Caniggia le dio un consejo a Coti Romero para olvidar al Conejo para siempre

La trama de la dolorosa separación amorosa de Coti Romero y el Conejo adquirió notoriedad pública, prácticamente se trató de una transmisión en vivo de cada uno de los eslabones de esa ruptura angustiante, que incluyó ataques de ansiedad, infidelidades y depresiones.

La correntina descubrió a su ex en pleno engaño, con la recepción de un video incriminatorio que demostró el momento fogoso con otra mujer en un boliche en Córdoba. Así como los dos se prestaron a discutir al aire durante las primeras semanas del Bailando por un sueño.

De hecho en la pista del show de Marcelo Tinelli, Constanza recibió la pregunta sobre qué pensaba del rumor de un romance incipiente de Alexis Quiroga con la participante uruguaya Fernanda Solsa. En ese interín, la blonda bramó: "Yo no tengo ningún ex novio”.

Para profundizar en lo que piensa sobre el Cone o al menos la postura que tomó en este momento sobre su ex, Romero agregó una definición fortísima: “Todo lo que sucedió en el pasado se borra y definitivamente. Es como un disco rígido. Formateó".

En todo ese contexto apareció la opinión peculiar de Charlotte Caniggia. ¿Qué tiene que ver la hija de Mariana Nannis? En el transcurso del streaming del Bailando le preguntaron a la mediática su visión de toda esta separación y gritó una concepción picante: "No me gusta que el Conejo la haga sufrir. Es una gran mujer, no tenés que sufrir por amor, amiga".

Coti y el Conejo terminaron su noviazgo hace semanas.

Así, Caniggia se animó a regalarle un consejo a Coti: "Es un boludo el Conejo, decí la verdad. Vos merecés un re hombre, amiga. ¡Basta, amiga, de llorar por ese boludo! El Conejo no va, hay que cortar y soltar". ¿Seguirá la recomendación de Charlotte?