El filoso comentario de Pampita sobre la infidelidad de El Conejo a Coti Romero

En las dos primeras semanas del Bailando 2023, sin duda dos de los grandes personajes son El Conejo Quiroga y Coti Romero, que están envueltos en una polémica por una infidelidad por parte de él. Sobre esto, Pampita hizo un filoso y pícaro comentario.



Sucede que la parejita ex Gran Hermano estaban a punto de concretar una reconciliación hasta que salió a la luz cada detalle de la traición del cordobés a la correntina, que, a pesar de eso, reconoció que sigue enamorada.



“Los dos somos muy orgullosos”, había confesado Coti Romero en charla con Ángel de Brito en LAM. Por su parte, El Conejo Quiroga se había mostrado muy amoroso (“chamuyero”, para ella) en el Bailando.



Justamente allí, Pampita opinó sobre la ruptura entre los ex Gran Hermano y sostuvo que la relación entre ellos no está terminada. “Para mí, no está cerrada esa historia”, afirmó la jurado del Bailando 2023.



“Él está acá todos los días con carita de perrito mojado. Está ahí atrás, esperándola y mirándola”, agregó Pampita, convencida de que aún puede haber una vuelta entre El Conejo Quiroga y Coti Romero.

Coti Romero y El Conejo Quiroga.



“Metió la pata”, comentó luego la modelo y conductora. En ese sentido, el propio Marcelo Tinelli le dio un consejo a El Conejo Quiroga para que pueda reconciliarse con Coti Romero, ya que él también reconoció que sigue enamorado.



“Para mí, va a tener que terminar con las salidas a los boliches”, dijo el conductor del Bailando 2023. “Te lo digo porque a uno le pasaron cosas y cometió errores. Pero digo, tanto boliche te va llevando a que, en un momento de la noche, sin querer, te ponés a hablar y la boca se te va. Es como que es algo que se va del cuerpo. Y ahí es donde, para mí, viene tu equivocación y caída”, añadió Marcelo Tinelli.