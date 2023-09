Coti Romero se animó y dijo todo sobre su relación con Gastón Edul

Desde que se separó de El Conejo Quiroga, a Coti Romero se la vinculó muy fuerte con el periodista deportivo Gastón Edul. Lógicamente, en su nueva aparición en la pista del Bailando 2023, se refirió a él.



Luego de romperla en el primer ritmo, la correntina ex Gran Hermano volvió a la pista y se prendió en un entretenido ida y vuelta con Marcelo Tinelli, a quien le expresó su decepción con los hombres.



“Los hombres son todos mentirosos. Para mí vos estás en algo y no querés contar”, le dijo Coti Romero a Marcelo Tinelli, quien le cuestionó la generalización en su sentencia hacia el sexo opuesto.



“No sé. Alguien dijo que iba a venir a verme y me mintió. No vino”, comentó Coti Romero, generando la curiosidad no sólo de Marcelo Tinelli, sino de todos los presentes en el estudio del Bailando 2023.



“Era porque queríamos hacer el ping pong de preguntas de fútbol, con vos. Iba a competir con vos, pero no vino”, le explicó la correntina ex Gran Hermano al conductor. En ese momento, Marcelo Polino, desde el jurado, dijo que se trataba de Gastón Edul.



“¿Usted sale con Gastón Edul?”, le preguntó Marcelo Tinelli a Coti Romero, que aseguró: “No salgo con nadie”. Por supuesto, pocos le creyeron, por lo que el conductor de América intentó escarbar.

Coti Romero y Gastón Edul.



“Te chapaste a una chica en La Bresh, te gusta Gastón Edul. Andás por diferentes lados”, le dijo de manera muy picante el conductor. “Yo soy todo terreno, pero nunca lo vi en persona a él. Nos escribimos, pero para coordinar cosas como éstas”, respondió Coti Romero.



De esta manera, la joven correntina dejó abierta la posibilidad de que, próximamente, el periodista deportivo Gastón Edul, que ganó una gran popularidad durante el Mundial, haga su aparición en el estudio del Bailando 2023.