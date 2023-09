El llanto de Maxi Guidici 24 horas antes de su intento de suicidio que anticipaba su drama: “No se para dónde disparar y…”

La decisión de Maxi Guidici de intentar acabar con su vida, con el consumo de una enorme cantidad de pastillas de clonazepam, conmocionaron a la sociedad y al universo del espectáculo. El ex participante de Gran Hermano estuvo al borde de un desenlace aciago.

La alerta de su madre, la pronta reacción de su ex novia Juliana Díaz y la ayuda de El Conejo actuaron como un dispositivo para evitar el peor final. Desde que se conoció la noticia, del hecho que ocurrió en la madrugada del viernes, se analizó el caso.

En ese sentido acaba de verse una nota de Maxi un par de horas antes de esa velada dramática que sirve como una premonición, como una especie de aviso de lo que transitaba por su mente, por su corazón. La entrevista la hicieron en el ciclo de El Debate del Bailando por un sueño.

En esa entrevista, Guidici habló de la ruptura de su noviazgo: “Estoy mal. Pensé que iba a ser algo pasajero. Lamentablemente, me equivoqué un montón, pero bueno. Creí en lo nuestro, pero ya la vi muy decidida, muy enfocada en esto. Había cosas para remar, cosas que fueron pasando, pero ya está. Fue una decisión que tomó y ahora hay que seguir”.

Con los ojos llorosos, totalmente conmovido y angustiado, Maxi soltó la frase más potente, que ofició de una alerta gigante: “Sinceramente, a mí me parte al medio esto. Yo no sé para dónde voy a disparar. Necesito algo que me desenfoque. Ojalá que se me dé algo por lo menos para enfocarme en un laburo y ponerle todo ahí”.

Maxi lloró desconsoladamente en una entrevista.

Sobre el cierre de la pareja y la posibilidad de una recomposición, el cordobés admitió: “Yo la conozco y sé que ya está. Cometí errores en momentos que estaba vulnerable. Fueron errores, sin justificativos y sin nada, yo lo que puedo decir es que último tiempo que me empecé a tratar”.