Maxi Guidici reapareció con una advertencia tras su internación

Este viernes trascendió la dramática noticia de que Maxi Guidici debió ser internado de urgencia por un presunto intento de sucidio. Tras el revuelo y las múltiples versiones alrededor del tema, este sábado el exintegrante de Gran Hermano (Telefe) reapareció en las redes sociales con una advertencia.

"Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo, o El Cone. En breve hago un video contando todo. Juli no hizo nada malo. Nada! Es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida. Ya sin idas y vueltas, esa Juli ya no forma más nada para mí. En breve hago video. Los quiero mucho", expresó Maxi Guidici a sus seguidores, advirtiendo así que no se hagan eco de algunas versiones que han circulado luego del diagnóstico de intento de suicidio que aparecía en el parte policial del ex Gran Hermano.

El posteo con el que Maxi Guidici volvió a las redes sociales tras su internación. Foto: Instagram @max_pela.

En un primer momento, trascendió que Maxi Guidici debió ser internado por haber presuntamente ingerido un blíster entero de clonazepam. Entre las situaciones que habrían llevado al habitué del Bailando (América) a una situación de alta vulnerabilidad, señalaron su ruptura con Juliana Díaz, y otros la situación de falta de trabajo que atraviesa el ex Gran Hermano.

Además, la jornada previa a este desafortunado episodio, Maxi Guidici había protagonizado un choque con su auto, y había compartido un video desde el estudio del Bailando contando que ese accidente se sumaba a una serie de cuestiones a resolver.

Maxi Guidici junto a Juliana Díaz, la exintegrante de Gran Hermano con la que estuvo en pareja. Foto: Instagram.

Por último, según comentó Alexis "Cone" Quiroga, encontró a Maxi Guidici profundamente desvanecido, luego de que su madre lo haya llamado con preocupación por unos mensajes que le envió su hijo con las contraseñas de sus cuentas bancarias.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).