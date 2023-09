Filtran el polémico motivo de la separación entre Juliana Díaz y Maxi Guidici: "Le encontró chats con..."

Maxi Guidici volvió a ser noticia luego que el pasado jueves 21 de septiembre intentara quitarse la vida. El ex participante de Gran Hermano ingirió un blister completo de pastillas de Clonazepam de 2 mg. Además, habría dejado abierta la llave de gas de su domicilio.

La drástica decisión que tomó el joven cordobés se da luego que Juliana Díaz confirmara la separación definitiva de la pareja. "Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación", había expresado la actual participante del Bailando 2023 (América TV).

En este contexto, se conoció la razón por la que Tini habría decidido romper con Maxi. "Ellos se separan porque Juliana le habría encontrado en el celular mensajes de Maxi con una compañera de Gran Hermano", reveló Marcela Tauro en Intrusos (América TV).

"Sería Cami. Camila Lattanzio. Por eso Juliana decidió terminar el noviazgo y cuando lo comunicó en sus redes sociales dijo que esta vez era definitivo y que lo hacía ‘por la salud’ de los dos", agregó para finalizar.

Recordemos que luego de conocerse el episodio, las especulaciones giraron en torno a Juliana, indicando que Maxi habría entrenado en una fuerte crisis tras la separación.

"Me están matando a preguntas y llamadas. La familia se está ocupando de Maxi. Él está bien. No sé bien qué pasó. No me quiero meter. Hablen con la familia", respondió Tini ante la consulta de la periodista Pía Shaw.

Maxi y Juliana.

Luego, en diálogo con TN Show, manifestó su preocupación por lo ocurrido: "Estoy triste y preocupada. Él está mejor, pero no sé mucho más".