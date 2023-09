Maxi Pardo fue declarado Personalidad destacada de la cultura

El músico, productor musical y conductor de televisión Maxi Pardo fue distinguido el pasado miércoles por la Legislatura de la Ciudad como Personalidad Destacada de la Cultura, a través de un proyecto del diputado Roy Cortina, que fue votado por unanimidad.

“Es importante reconocer a personas como Maxi que con su labor impulsan a la música, la exportan a distintas latitudes desconociendo fronteras y géneros, le dan letra a distintos y diversos colores vocales. Y también nos demuestran que a pesar de las vicisitudes que muchas veces significa emprender una carrera artística en nuestro país, a fuerza de trabajo, creatividad y persistencia, todo vale la pena”, aseguró Cortina al inicio del encuentro.

El legislador también aprovechó y agradeció a Leo Mateu, reconocido empresario del mundo artístico que estuvo presente en la distinción: “Fue quien nos presentó a Maxi y quien además cumple un rol fundamental al generar enlaces y conectar al mundo artístico con estos reconocimientos”.

A continuación, Maxi Pardo, subió a recibir su diploma de Personalidad Destacada: “Mi salvavidas fueron las canciones, en ellas encontré una identidad, una pasión, un hobby y luego una vocación. El arte siempre tuvo sensaciones encontradas. Pasaba etapas en las que iba tras el éxito comercial y otras en las que me preguntaba si necesitaba el éxito. Aún hoy me hago esas preguntas, sin embargo sigo transitando estos caminos con mucha pasión y disfrute. Con el tiempo entendí que el éxito es poder tener la posibilidad de hacer lo que me gusta, un privilegio muy pocos. Es la capacidad de disfrutar cada segundo en el que me toca cantar, tocar, presentar un programa de tv o, como ahora, compartiendo este momento ustedes. El éxito es que cada momento sea único e irrepetible”.

“En definitiva, soy un tipo común que se aferró a algunas notas musicales, no las soltó, siempre amó y ama con todo placer este hermoso viaje. Entonces hoy le quiero decir gracias a la música y que nunca se va a librar de mí”, cerró y luego subió con su grupo a tocar dos canciones de su carrera solista y una versión de “Rezo por vos”.

Entre las figuras que enviaron sus saludos en video estuvieron Miguel Angel Cheruti, Nico Favio, Nito Mestre, Cesar “Banana” Pueyrredón, Patricia Sosa, Cucho Parisi y Damián Szifron.

Maxi Pardo lleva forjando una trayectoria como músico desde hace dos décadas. Tiene más de 300 canciones escritas y 5 discos grabados. Pero además de su carrera solista, Pardo se destaca por su labor en esa etapa que el gran público no suele conocer: la composición y la producción musical.

"Escribo para otros hace muchísimos años. Empecé escribiendo cortinas para televisión, para programas de Adrián Suar y para América. Yo trato de ser un actor, el intérprete es el director, el que me dirige, el que me dice lo que quiere, y yo trato de ponerme en la piel del personaje y de transmitir lo que ellos sienten para que esa canción la sientan como propia. Así me pasa con todos, no importa el estilo", señaló el distinguido músico y productor en una entrevista con el diario La Nación en el año 2021.

A lo largo de su carrera, trabajó con artistas como Cristian Castro, Luciano Pereyra, Patricia Sosa, Natalia Oreiro, Ángela Leiva, Dread Mar-I, Los Tekis, Rosana, Nito Mestre y Marco Antonio Solis, entre tantos otros.

“Es interesante componer para otros. Cada banda tiene su particularidad, te tenés que empapar, en el caso de Los Tekis, la cultura de ellos fue vital para escribir sus canciones, incluso estuve un tiempo viviendo en Jujuy. Cuando tengo que hacer algo en televisión me baso en guiones. En el caso de Cristian Castro, me acoplo a lo que él va sintiendo y trato de interpretar para que se identifique y que cante los temas propios”, reflexionó en otro reportaje con Infobae.

Actualmente, Pardo también conduce “Una cita con el amor”, un programa musical que se emite por el Canal de la Ciudad. Cada capítulo suele grabarse en distintos lugares emblemáticos de Buenos Aires y cuenta con una sensibilidad muy especial, ya que en cada entrevista el conductor busca conocer cómo el amor atravesó la vida y el arte de cada músico. Maxi junto al diputado Roy Cortina.

Por este ciclo pasaron artistas como Fabiana Cantilo, Javier Calamaro, Nahuel Pennisi, Sandra Mihanovich, César Banana Pueyrredón, el Bahiano, Manuel Wirzt, Leo García y Miranda!, entre tantos otros.