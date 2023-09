En qué anda Guillermo Guido, el artista de los 80 que encontró su veta en los cruceros

Los memoriosos recuerdan a Guillermo Guido como ese joven que arrancaba suspiros con su repertorio de canciones románticas en Badía y compañía, el programa musical que conducía Juan Alberto Badía que hizo furor en los años ochenta y funcionaba como usina de nuevos talentos.

Con su porte de galán y sus melodías suaves, Guillermo Guido se hizo súper famoso en aquellos años, aparecía en las revistas del corazón y trabajaba en la televisión junto a Moria Casán y Alberto Olmedo cuando editó el primer álbum de su extensa discografía.

Guillermo Guido y sus hijos trillizos. Foto Clarín.

Pero la vida le depararía a Horacio Guillermo Ramírez (tal es su nombre), oriundo de Quilmes y nacido el 20 de abril, un destino de viajero. Porque luego de infinitas presentaciones en escenarios teatrales, al cantante le llegó en 2007 una oferta muy tentadora: trabajar en un crucero.

La propuesta fue casual y él agarró viaje. Sumido en una intensa crisis personal, a Guido lo llamaron para reemplazar a un músico que había caído enfermo. Guillermo Guido no lo dudó y terminó cantando frente a una multitud de pasajeros a bordo, cobrando buen dinero y conociendo hermosos lugares del mundo.

Guillermo Guido pasa buena parte del año viajando por el mundo. Twitter Guillermo Guido.

“La gente me reconoció y me fue muy bien. Al año siguiente ya me contrataron formalmente como artista. Desde entonces me llaman todos los años. Fui ascendiendo de categoría y ahora tengo un rango alto, con los beneficios económicos y de comodidad en la estadía que esto implica”, contó el artista al diario Clarín.

Desde ese momento, el cantante adoptó ese modo de vida y empezó a dividir su año entre los viajes en crucero y la rutina barrial, que transcurre entre Caballito y Haedo, donde viven sus hijos trillizos adolescentes, Azul, Abril y Agustín, fruto de su relación con Mariana, su ex esposa.

Guido y su ex esposa, en altamar. Twitter Guillermo Guido.

Una vida entre Buenos Aires y el mar

Mientras recala en Buenos Aires, Guillermo Guido toca en los escenarios locales para su público fiel que lo sigue desde la primera hora, trabaja en su repertorio, brinda shows privados en fiestas y eventos y se prepara para volver a embarcar hacia fin de año con la firma de cruceros MCS.

“Agustín ya hizo el curso de comisario de a bordo. Ahora está cursando el CBC. Azul es diseñadora multimedial y acaba de conseguir trabajo en Los Angeles. Abril quiere estudiar medicina. Compone y canta mejor que yo. Para mí es una artista en potencia, pero no le insisto. Es su decisión. Son los tres increíbles. En estos años subieron conmigo varias veces a los cruceros”, contó sobre sus hijos, el hombre que supo reinventarse en altamar.