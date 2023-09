El boicot laboral que sufre Tamara Baéz en las redes

Desde que L-Gante saltó a la fama, Tamara Báez supo capitalizar su alta exposición en redes como influencer. Desde ese momento, la joven de General Rodríguez empezó a facturar con Instagram y a sacar provecho de su enorme comunidad de seguidores.

Pero no todas son rosas, porque de un tiempo a esta parte la plataforma pone obstáculos en los objetivos laborales de Tamara Báez, boicoteando su fuente de ingresos. ¿Cómo? Le cierran las cuentas, con lo cual ella tiene que crear nuevas o pagar para recuperarlas.

Para más confusión, Tamara notó en las últimas horas que una red que pensaba desactivada había vuelto a “vivir”. Así, desde el perfil @tamibaez429 (que en este momento está nuevamente inactivo), la mamá de Jamaica compartió las extrañas circunstancias que atraviesa con sus redes sociales.

“De la nada apareció esta cuenta, otra vez. Yo ya no entiendo nada”, se quejó la ex novia de L-Gante desde un video en el que explicó todo lo que hizo para recuperar su principal fuente de trabajo online. Incluso, pagarle a un hacker.

Tamara Báez saca rédito de las redes sociales como influencer.

“La recuperó, pero la volví a perder. O sea, dije, ya está, no gasto más plata, me chupa un huevo todo”, dijo Báez, enojada con Instagram por boicotearla. A continuación, señaló un drama paralelo: al alcanzar 600 mil seguidores en otra cuenta que abrió al perder la principal, también se la cerraron.

“Ahora hace cinco horas seguro, creo, me hice otra cuenta: me la volvieron a cerrar”, se lamentó. Y Tamara cerró: “Por arte de magia, me devolvieron esta. Vamos a ver cuánto, cuánto dura. ¿Vos qué decís, Jami? ¿Durará?”.

Tamara Báez habló de sumarse a una plataforma de contenido adulto

A inicios de julio, mientras Elián Valenzuela estaba encarcelado en la DDI de Quilmes y todo era incertidumbre, Tamara Báez se refirió a la posibilidad de sumarse a una plataforma de contenido para adultos.

“Estás muy hermosa. Radiante. ¿Por qué no se hacen un Only para pasar el aburrimiento?”, le dijo un seguidor de Instagram al comentarle una historia. La respuesta de Báez no se hizo esperar. Los seguidores alentaron a Tamara Báez a explotar su perfil sensual en una plataforma para adultos.

“Son tiempos difíciles, pero no tanto por ahora”, contestó, con mucho humor, Tamara Báez, junto a las capturas de los mensajes que fue recibiendo en estos días aconsejando ese posible ingreso de dinero.