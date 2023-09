Ángel de Brito reveló la verdad detrás de la separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela: “Él la traicionó y…”

No lo esperaba, tampoco se lo imaginaba de este modo. Eva Bargiela acaba de quedar tecleando, como recalculando sus próximos movimientos y totalmente azorada por la confirmación pública que ejecutó Facundo Moyano, dado que exteriorizó que se separaron.

El político sorprendió con semejante anuncio, que llevó a cabo durante una entrevista que le realizaron en el piso de la señal de cable Todo Noticias. En ese contexto alejado al mundo del espectáculo, el hijo de Hugo Moyano pateó el tablero con esa información secreta.

La periodista del canal de noticias le consultó: "Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?". Frente a una pregunta simple, que podría haber gambeteado, Facundo exclamó: "Estamos separados, y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. No tengo nada más que agregar al respecto".

De Brito contó la verdad del divorcio de Moyano y Bargiela.

Esa frase escueta activó un efecto rebote impresionante, como una bola de nieve que cae por una ladera de una montaña y que adquiere mayor tamaño. Inmediatamente, todos los cañones apuntaron a Eva, que actualmente se desempeña en el Bailando por un sueño.

Dentro de las reacciones mediáticas apareció la palabra de Ángel de Brito, quien suele manejar muy buena información. El conductor de LAM abrió el feedback con sus seguidores de Instagram, en esa mecánica de recibir preguntas de todo tipo en el perfil digital.

Ahí un usuario le extendió la interrogante sobre si Bargiela y Moyano se habían divorciado. Ante ese disparador, Ángel soltó la bomba: "Él la dejó por el Bailando”. Una arista muy singular, porque simboliza una falta de apoyo total de Facundo al sueño de su ex esposa.

Se terminó el amor entre Facundo y Eva.

Y como si fuese poco, De Brito aseguró que el político rompió un pacto privado que selló con Eva, dado que el periodista contó: “Y la traicionó porque acordaron no decirlo. Hasta ayer, ella fingía demencia en la pista y usaba el anillo de casamiento".